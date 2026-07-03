Delcy Rodríguez revela que enfrenta un problema de salud en medio de la crisis por los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que atraviesa una “afección de salud”, aunque aseguró que su condición no le impedirá continuar al frente de la respuesta a la emergencia causada por el doble terremoto que golpeó al país.

Durante una rueda de prensa en Caracas, la mandataria señaló que atraviesa un momento difícil desde el punto de vista personal. “Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud”, declaró ante los medios.

Presidenta encargada de Venezuela seguirá en el cargo

Pese a ello, Rodríguez afirmó que mantendrá sus labores para atender las consecuencias de la tragedia. “La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela, por nuestro país y por nuestro pueblo”, expresó.

Lea aquí: Gobierno venezolano eleva a 2.595 los muertos y 12.400 los heridos por los terremotos

La presidenta interina no ofreció detalles sobre el diagnóstico ni el alcance de su estado de salud. Durante su comparecencia, la principal señal visible de la afección fue la alteración en su voz.

En la misma comparecencia, Rodríguez actualizó el balance de víctimas del doble terremoto ocurrido hace una semana y confirmó que la cifra de fallecidos se elevó a 2.595 personas.

La mandataria también informó que el número de heridos asciende a 12.400, mientras continúan las labores de atención y respuesta ante la emergencia.

El doble sismo se ha convertido en el desastre natural más mortífero registrado en Venezuela durante el último siglo, según las cifras oficiales difundidas por el Gobierno.

La actualización del balance y el anuncio sobre la situación de salud de la presidenta encargada se produjeron en medio de una de las mayores crisis humanitarias que enfrenta el país tras los terremotos.

*Con información de El Universal

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .