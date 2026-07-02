Portugal declara Día de Luto Nacional por las víctimas de los terremotos en Venezuela

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció este miércoles que el domingo 5 de julio será declarado Día de Luto Nacional en memoria de las víctimas de los potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, con especial homenaje a los ciudadanos portugueses y lusodescendientes fallecidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Montenegro expresó: "Por la memoria de las víctimas de los sismos en Venezuela, en particular de los portugueses y lusodescendientes, decretamos Día de Luto Nacional el próximo domingo, 5 de julio".

El jefe del Gobierno portugués también agradeció las palabras de la presidenta venezolana encargada, Delcy Rodríguez, quien transmitió el reconocimiento del Ejecutivo venezolano por el apoyo brindado por Portugal y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas portuguesas.

"Acompañamos de forma muy cercana a nuestros equipos y a todos los trabajos en el terreno, en contacto permanente con las autoridades venezolanas", añadió.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas segundos de diferencia cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. El desastre ha dejado miles de muertos, decenas de miles de heridos y desaparecidos, además de graves daños en varias regiones del país, entre ellas Caracas y La Guaira.

De acuerdo con los datos oficiales, al menos 68 ciudadanos portugueses o lusodescendientes perdieron la vida en la tragedia y decenas más continúan desaparecidos. Portugal también ha desplegado equipos de rescate que trabajan junto con las autoridades venezolanas.

La declaración de luto nacional implica que las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos y que se suspenderán los actos oficiales de carácter festivo durante esa jornada. La medida busca rendir homenaje a las víctimas y expresar la solidaridad con la comunidad portuguesa en Venezuela, una de las más numerosas de América Latina.

El Gobierno portugués ha priorizado la asistencia humanitaria y el apoyo a sus ciudadanos afectados, al tiempo que mantiene un seguimiento permanente de la emergencia y contacto con las familias de las víctimas.