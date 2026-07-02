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¿Dónde está? Buscan a niña sobreviviente de los terremotos que desapareció en Venezuela
La menor fue vista por última vez en un hospital, mientras las autoridades intensifican su búsqueda y revisan los protocolos de protección infantil.
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cesarmuñoz
Niña desaparecida en Venezuela, tras terremotos. Foto: captura de pantalla X: @OrlvndoA. El Universal.
Colprensa
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Jueves, 2 de Julio de 2026

El caso de Amaia Landaeta, una niña de seis años que fue rescatada con vida tras el desastre y luego desapareció, ha puesto el foco sobre los riesgos que enfrentan los niños en situaciones de emergencia, como los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, que no solo dejaron miles de víctimas y comunidades destruidas, sino que también abrieron la puerta a una nueva preocupación entre las autoridades y organizaciones humanitarias, el posible tráfico de menores en medio del caos.

De acuerdo con los reportes, los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron una de las mayores tragedias registradas recientemente en el país. El balance preliminar deja más de 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y miles de personas desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Amaia Landaeta tras los terremotos en Venezuela?

Según informó Univision, Amaia Landaeta fue encontrada con vida en el sector Punta de Mulatos, en La Guaira, poco después de los movimientos telúricos. Posteriormente fue trasladada al hospital de Pariata, donde fue vista por última vez antes de desaparecer sin dejar rastro.

Desde entonces, su madre, Ana Cecilia Machado, ha recorrido hospitales y centros asistenciales en busca de cualquier información que permita dar con el paradero de la menor.

“Amaia es una niña muy querida y la extraño demasiado“, expresó la mujer durante la búsqueda.

Lea aquí: OMS declara fin del brote de hantavirus

 

Tras completar ocho días sin noticias de su hija, confesó sentirse cada vez más desesperanzada. “Hoy estoy un poco desanimada porque vengo de recorrer los hospitales de Catialamar y tenía esperanza. Hoy es ocho días en su búsqueda y de verdad que ya no sé qué pensar“, manifestó.

La ausencia de registros oficiales sobre Amaia y otros menores reportados como desaparecidos ha incrementado la incertidumbre entre decenas de familias que aún buscan a sus seres queridos.

Alertan sobre el riesgo de tráfico de menores en las zonas afectadas

Mientras avanzan las labores de rescate, expertos y organizaciones civiles han advertido sobre la posibilidad de que redes criminales aprovechen el desorden generado por la emergencia para captar niños y adolescentes.

Lea también: Ascienden a 90 los muertos por ahogamiento durante ola de calor en Francia

En ese sentido, han pedido a la población no entregar menores encontrados a personas desconocidas sin verificar previamente su identidad o la intervención de las autoridades competentes.

El investigador y activista Juan Cooper explicó que este tipo de tragedias suele ser aprovechado por delincuentes. Según indicó, “son ‘lobos disfrazados de ovejas’ porque llegan como si fueran un familiar más“.

Las alertas también fueron respaldadas por la abogada Luciana Minasán, quien aseguró haber presentado denuncias ante el Departamento de Seguridad Nacional, Europol y Naciones Unidas tras detectar publicaciones sospechosas en plataformas de compraventa.

La jurista cuestionó el contenido de esos anuncios al señalar: “¿A quién se le ocurre preguntar si un ‘peluche’ o un ‘juguetito’ es de un niño o de una niña, o qué altura tiene?“.

Pese a la incertidumbre, Ana Cecilia Machado mantiene la esperanza de reencontrarse con su hija y le envió un mensaje cargado de emoción: “Espérame donde quiera que estés, mami te está buscando“.

Entretanto, las autoridades permanecen bajo presión para fortalecer los protocolos de protección infantil y evitar que el caos provocado por la emergencia sea aprovechado por organizaciones dedicadas a la explotación de menores.

Tomado de El Universal.

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