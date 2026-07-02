¿Dónde está? Buscan a niña sobreviviente de los terremotos que desapareció en Venezuela

Tras completar ocho días sin noticias de su hija, confesó sentirse cada vez más desesperanzada. “Hoy estoy un poco desanimada porque vengo de recorrer los hospitales de Catialamar y tenía esperanza. Hoy es ocho días en su búsqueda y de verdad que ya no sé qué pensar“, manifestó.
La ausencia de registros oficiales sobre Amaia y otros menores reportados como desaparecidos ha incrementado la incertidumbre entre decenas de familias que aún buscan a sus seres queridos.
Alertan sobre el riesgo de tráfico de menores en las zonas afectadas
Mientras avanzan las labores de rescate, expertos y organizaciones civiles han advertido sobre la posibilidad de que redes criminales aprovechen el desorden generado por la emergencia para captar niños y adolescentes.
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En ese sentido, han pedido a la población no entregar menores encontrados a personas desconocidas sin verificar previamente su identidad o la intervención de las autoridades competentes.
El investigador y activista Juan Cooper explicó que este tipo de tragedias suele ser aprovechado por delincuentes. Según indicó, “son ‘lobos disfrazados de ovejas’ porque llegan como si fueran un familiar más“.
Las alertas también fueron respaldadas por la abogada Luciana Minasán, quien aseguró haber presentado denuncias ante el Departamento de Seguridad Nacional, Europol y Naciones Unidas tras detectar publicaciones sospechosas en plataformas de compraventa.
La jurista cuestionó el contenido de esos anuncios al señalar: “¿A quién se le ocurre preguntar si un ‘peluche’ o un ‘juguetito’ es de un niño o de una niña, o qué altura tiene?“.
Pese a la incertidumbre, Ana Cecilia Machado mantiene la esperanza de reencontrarse con su hija y le envió un mensaje cargado de emoción: “Espérame donde quiera que estés, mami te está buscando“.
Entretanto, las autoridades permanecen bajo presión para fortalecer los protocolos de protección infantil y evitar que el caos provocado por la emergencia sea aprovechado por organizaciones dedicadas a la explotación de menores.
Tomado de El Universal.
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