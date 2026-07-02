¿Dónde está? Buscan a niña sobreviviente de los terremotos que desapareció en Venezuela

El caso de Amaia Landaeta, una niña de seis años que fue rescatada con vida tras el desastre y luego desapareció, ha puesto el foco sobre los riesgos que enfrentan los niños en situaciones de emergencia, como los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, que no solo dejaron miles de víctimas y comunidades destruidas, sino que también abrieron la puerta a una nueva preocupación entre las autoridades y organizaciones humanitarias, el posible tráfico de menores en medio del caos.

De acuerdo con los reportes, los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron una de las mayores tragedias registradas recientemente en el país. El balance preliminar deja más de 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y miles de personas desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Amaia Landaeta tras los terremotos en Venezuela?

Según informó Univision, Amaia Landaeta fue encontrada con vida en el sector Punta de Mulatos, en La Guaira, poco después de los movimientos telúricos. Posteriormente fue trasladada al hospital de Pariata, donde fue vista por última vez antes de desaparecer sin dejar rastro.

Desde entonces, su madre, Ana Cecilia Machado, ha recorrido hospitales y centros asistenciales en busca de cualquier información que permita dar con el paradero de la menor.

“Amaia es una niña muy querida y la extraño demasiado“, expresó la mujer durante la búsqueda.

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