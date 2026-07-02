Centros comerciales de Venezuela reabren gradualmente y apoyan a damnificados tras el terremoto

En Caracas, Maracay y Carabobo, los centros comerciales más cercanos a las zonas afectadas por el doble terremoto del 24 de junio han sufrido daños menores en su infraestructura, según Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo).

Aunque no manejan una cifra oficial de centros comerciales con afectaciones, señalaron que progresivamente han realizado labores de verificación en sus infraestructuras a nivel nacional y que, en Caracas, el 80 % está operativo con servicios de farmacia y automercado. En La Guaira, la zona más afectada por los sismos, el único centro comercial afiliado tuvo algunas paredes caídas (sin daños en estructuras importantes).

“Los centros comerciales que duraron un tiempo sin abrir se están reactivando esta semana; el 80 % de los de Caracas están abiertos por farmacia y automercado. Poco a poco se están haciendo las inspecciones, revisando detalles de mampostería, locales comerciales, todo al detalle para poder retomar poco a poco la operatividad como sector”, comentó.

Itriago destacó que la prioridad de Cavececo es ayudar a las familias damnificadas, organizar centros de acopio y atender las necesidades de sus afiliados en La Guaira. “Es un sentir nacional todas las pérdidas de vida y lo que ha conllevado esta tragedia, desde la cámara estamos pendientes de cómo aportar nuestro grano de arena”.

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Centros de acopio

Cavececo agrupa 131 centros comerciales en todo el país, de los que un gran número trabaja actualmente como centros de acopio con horarios variados en la recepción de insumos como alimentos no perecederos, artículos de emergencia, ropa, medicinas, pañales y artículos de higiene.

En la región capital, están operativos como centros de acopio el centro comercial El Recreo, Millennium, Chacao, Líder, Parque Comercial Ávila y Cerro Verde. Mientras que en el Zulia, Galerías Mall, Cima Maracaibo, Metrosol Maracaibo, Sambil Maracaibo y Mall Paseo San Francisco.

En los Andes, son centros de acopio el centro comercial Piedemonte, Rodeo Playa y Junior Mall. En la región centro-occidental, Metropolis Barquisimeto, Las Virtudes, Las Trinitarias, Buenaventura Portuguesa y el Sambil Paraguaná. En el centro del país, Hyper Jumbo, Metropolis Valencia, La Granja, Parque Los Aviadores y Parque Aragua.

En el oriente del país están trabajando como centros de acopio Parque Costazul, Cascada Maturín, Sambil Margarita, La Vela, Cumaná Plaza y Orinokia Mall.

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