Una luz al final del túnel en el caso de la periodista cucuteña detenida en Estados Unidos

Tras más de una semana de incertidumbre por la situación de la periodista cucuteña, Francy Urrea Solano, detenida el pasado 24 de junio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como (ICE). Sumado a esto, Urrea no aparecía en bases de datos como arrestada, hecho que generaba preocupación en su entorno.

Su esposo, Jhon Meneses, dio a conocer a La Opinión que hoy 3 de julio, pudo establecer mejor comunicación con ella y, al fin aparece en los registros migratorios. Este avance permite que un abogado pueda tramitar de manera formal ante una corte estadounidense la solicitud de libertad de la colombiana.

Según Meneses, la cucuteña permanece en un centro de detención que por motivos de seguridad prefirió no revelar. No obstante, informó que las condiciones en el lugar son diferentes a los que había reportado en los sitios donde estuvo.

Su compañero sentimental, señaló que ya se encuentra en lugar más digno. "Francy puede realizar videollamadas con sus hijos, tiene acceso a una tablet, puede adquirir algunos artículos, tiene acceso a una cafetería y ha encontrado espacios para leer y fortalecer su inglés", indicó Meneses.

Contexto: Sin respuestas: crece la incertidumbre por detención de periodista cucuteña en EE.UU.

Lo que viene en el proceso

El siguiente paso será presentar la solicitud de libertad ante un juez americano. De acuerdo con Meneses, el abogado defensor argumentará que la comunicadora no presenta antecedentes penales; tiene su documentación migratoria al día, cuenta con un proceso de asilo vigente y es madre de tres menores de edad.

El trámite iba a iniciar hoy viernes 3 de julio, pero debido a festividades en Estados Unidos, desde el lunes iniciarán el proceso. Por ahora, la familia se mantiene a la espera si es impuesta una fianza por su libertad.

Agradecimiento por el apoyo

Meneses agradeció por las muestras de solidaridad que han recibido desde Colombia, a través de oraciones, difusión del caso y donaciones. "La gente nos ha ayudado muchísimo compartiendo la historia y apoyándonos. Francy está muy agradecida por todo ese respaldo".

Por otro lado, resaltó que pidió el acompañamiento del consulado colombiano en Miami, aunque aseguró no recibir respuesta hasta el momento.

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