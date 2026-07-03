En Cúcuta, el barrio Crispín Durán guarda historias de conflicto y resiliencia

Además, aseguró que, mediante esta asociación, se han logrado gestionar apoyos de organizaciones no gubernamentales para la comunidad.
Otro aspecto positivo que distingue al vecindario es su espíritu deportivo. Nubia Mora detalló que todos los días más de 50 niños se reúnen en la cancha de la parte baja para jugar fútbol.
“Con frecuencia también se organizan allí campeonatos masculinos y femeninos”, añadió Mora.
Por otra parte, un hecho que destacaron los ciudadanos es que la inseguridad que años atrás caracterizaba al sector ha ido disminuyendo, por lo que ahora se percibe un ambiente de tranquilidad.
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Las necesidades
El problema que más aqueja a los residentes son las malas vías. Según afirmaron los comerciantes, las mayores afectaciones se evidencian en la avenida 11 y la calle 53.
Sumado a ello, los vecinos recalcaron que en varias cuadras no cuentan con redes de alcantarillado, por lo que dependen de conexiones irregulares.
“Estos problemas han persistido en la parte baja de Crispín Durán, pues, a diferencia de la parte alta, esta zona no está legalizada. Ello ha causado que no podamos acceder a planes de mejoramiento de la Alcaldía”, puntualizó Hilda Molina.
Adicionalmente, una situación que genera inconformidad entre la ciudadanía es el mal estado del salón comunal y el hecho de que el pasado mes de abril no se pudieron llevar a cabo las elecciones de la Junta de Acción Comunal debido a problemas entre líderes sociales.
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