En Cúcuta, el barrio Crispín Durán guarda historias de conflicto y resiliencia

A finales de la década de 1990, varias familias desplazadas del Catatumbo fundaron la parte alta del barrio Crispín Durán, en Cúcuta. Años después, la violencia en el territorio llevó a que más personas llegaran a este sector, fundando la parte baja.

Según explicó la comunidad, el barrio fue nombrado de esta manera en honor a un líder social asesinado. Asimismo, se conoció que los primeros años estuvieron marcados por la violencia y las amenazas por parte de grupos armados.

Pese a esas circunstancias, este sector de la comuna 7 continuó creciendo con el paso de los años y hoy en día cuenta con más de 150 familias.

En cuanto a sus habitantes, la mayoría se ha dedicado a actividades como la venta de alimentos y la construcción.

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Lo mejor

Una de las fortalezas de Crispín Durán es la unión entre sus vecinos. De acuerdo con Hilda María Molina, lideresa social, las personas siempre han tenido la costumbre de apoyarse en las dificultades.

“La mayoría nos conocemos, por lo que cuando alguien enfrenta alguna calamidad se busca la manera de ayudarlo. En ocasiones también nos hemos reunido para hacer ollas comunitarias y recoger fondos para el mejoramiento del barrio”, agregó.

De igual manera, la lideresa contó que en la parte baja tienen una asociación de víctimas del conflicto armado, conformada por 75 personas. Indicó que en ella los miembros se reúnen principalmente para recibir capacitaciones del SENA.