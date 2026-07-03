La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
En Cúcuta, el barrio Crispín Durán guarda historias de conflicto y resiliencia
Familias desplazadas del Catatumbo fundaron este sector de la Comuna 7.
Authored by
juanmarcoantoniorp
barrio Crispín Durán - comuna 7
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 3 de Julio de 2026

A  finales de la década de 1990, varias familias desplazadas del Catatumbo fundaron la parte alta del barrio Crispín Durán, en Cúcuta. Años después, la violencia en el territorio llevó a que más personas llegaran a este sector, fundando la parte baja.

Según explicó la comunidad, el barrio fue nombrado de esta manera en honor a un líder social asesinado. Asimismo, se conoció que los primeros años estuvieron marcados por la violencia y las amenazas por parte de grupos armados.

Pese a esas circunstancias, este sector de la comuna 7 continuó creciendo con el paso de los años y hoy en día cuenta con más de 150 familias.

En cuanto a sus habitantes, la mayoría se ha dedicado a actividades como la venta de alimentos y la construcción.

Siga leyendo: BID dona US$1 millón para apoyar emergencia humanitaria de Venezuela tras terremotos

Lo mejor

Una de las fortalezas de Crispín Durán es la unión entre sus vecinos. De acuerdo con Hilda María Molina, lideresa social, las personas siempre han tenido la costumbre de apoyarse en las dificultades.

“La mayoría nos conocemos, por lo que cuando alguien enfrenta alguna calamidad se busca la manera de ayudarlo. En ocasiones también nos hemos reunido para hacer ollas comunitarias y recoger fondos para el mejoramiento del barrio”, agregó.

De igual manera, la lideresa contó que en la parte baja tienen una asociación de víctimas del conflicto armado, conformada por 75 personas. Indicó que en ella los miembros se reúnen principalmente para recibir capacitaciones del SENA.

El deporte es una de sus fortalezas - Foto Daniela Bocarejo.
El deporte es una de sus fortalezas - Foto Daniela Bocarejo.
El salón comunal necesita arreglos - Foto Daniela Bocarejo.
El salón comunal necesita arreglos - Foto Daniela Bocarejo.

 

Además, aseguró que, mediante esta asociación, se han logrado gestionar apoyos de organizaciones no gubernamentales para la comunidad.

Otro aspecto positivo que distingue al vecindario es su espíritu deportivo. Nubia Mora detalló que todos los días más de 50 niños se reúnen en la cancha de la parte baja para jugar fútbol.

“Con frecuencia también se organizan allí campeonatos masculinos y femeninos”, añadió Mora.

Por otra parte, un hecho que destacaron los ciudadanos es que la inseguridad que años atrás caracterizaba al sector ha ido disminuyendo, por lo que ahora se percibe un ambiente de tranquilidad.

Le puede interesar: Refuerzan centro de detención en Villa del Rosario, tras intento de fuga

Las necesidades 

El problema que más aqueja a los residentes son las malas vías. Según afirmaron los comerciantes, las mayores afectaciones se evidencian en la avenida 11 y la calle 53.

Sumado a ello, los vecinos recalcaron que en varias cuadras no cuentan con redes de alcantarillado, por lo que dependen de conexiones irregulares.

“Estos problemas han persistido en la parte baja de Crispín Durán, pues, a diferencia de la parte alta, esta zona no está legalizada. Ello ha causado que no podamos acceder a planes de mejoramiento de la Alcaldía”, puntualizó Hilda Molina.

Adicionalmente, una situación que genera inconformidad entre la ciudadanía es el mal estado del salón comunal y el hecho de que el pasado mes de abril no se pudieron llevar a cabo las elecciones de la Junta de Acción Comunal debido a problemas entre líderes sociales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Selección Colombia, Mundial 2026.
Selección Colombia, Mundial 2026.
¡Un paso más! Colombia se juega ante Ghana su cupo a los octavos de final del Mundial 2026
Gustavo Contreras Sabogal
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
¿Empalme con plata? Este es el alcance de los US$60 millones que ofreció el BID a De la Espriella
Leonardo Favio Oliveros
Mansión Gato Negro
Mansión Gato Negro
Con camionetas de lujo y una mansión, Villa del Rosario era la guarida de un temido capo ecuatoriano
La Opinión