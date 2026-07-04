Agencia Nacional de Tierras niega haber entregado nuevos títulos al CRIC

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) negó haber entregado nuevos títulos territoriales a comunidades del CRIC, esto después de que el representante indígena Misaks, Lorenzo Muelas, denunciara la entrega de estos títulos.



Muelas acusó a la ANT de entregar títulos “ficticios” sobre territorios ancestrales del resguardo de Guambía que ya habían sido reconocidos por el estado, a comunidades pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).



Frente a estas acusaciones la ANT respondió asegurando que no ha expedido ni entregado títulos ficticios en favor de comunidades del CRIC.



En cuanto al proceso de clarificación del resguardo indígena Pitayó, en Cauca, la organización aseguró que este proceso no se trató de un nuevo título de propiedad; sino que se trata de un acto administrativo de naturaleza declarativa basado en pruebas documentales y el marco jurídico vigente.

Lea aquí: Procuraduría urge proteger a más 200 de ejemplares de caimán llanero

Además, la entidad reiteró que no escoge o favorece intereses particulares, pues sus funciones únicamente dan cuenta de un estricto apego por el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.



“Su deber institucional es garantizar que los procedimientos se desarrollen conforme a la ley, protegiendo tanto los derechos de las comunidades indígenas solicitantes como los de otras comunidades étnicas formalizadas y los derechos adquiridos de terceros que cuentan con títulos legalmente perfeccionados”, indicó la ANT a través de un comunicado.



En ese sentido, y atendiendo la denuncia del vocero del pueblo Misaks, la Agencia hizo un llamado a tramitar las diferencias históricas y territoriales mediante el diálogo y los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion