Colombia despliega hospital de campaña para atender damnificados en Venezuela

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desplegó una nueva misión humanitaria hacia Venezuela la cual contempla el traslado del hospital de campaña de la Fundación Hospital San Rafael, que será instalado en Caracas.



El hospital de campaña tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes diarios durante un período de dos meses y medio.



La UNGRD destacó que la unidad médica móvil será operada por 35 profesionales de la salud del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para despliegues internacionales

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El hospital prestará servicios de urgencias y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes.



Como parte de la misión, la UNGRD aportó 12 camas hospitalarias para la dotación del hospital. Además, se transportaron 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, y 5.000 tapabocas, entregados por particulares.



“Con este despliegue, el Gobierno nacional inicia una nueva fase de la respuesta humanitaria en Venezuela. Tras culminar las labores de búsqueda y rescate del equipo USAR COL-1, los esfuerzos de Colombia se concentran ahora en fortalecer la atención en salud y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas”, concluyó la UNGRD.

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