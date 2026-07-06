¿Tiene varias deudas? Así puede ahorrar con una compra de cartera

Si usted tiene varias deudas con bancos, una tarjeta de crédito con un saldo elevado o un crédito de consumo con una tasa de interés alta, la compra de cartera puede ser una alternativa para reorganizar sus finanzas. Este mecanismo permite trasladar las obligaciones a otra entidad financiera que ofrezca mejores condiciones, ya sea en la tasa de interés o en el valor de la cuota mensual. La compra de cartera aplica para tarjetas de crédito y, dependiendo de la entidad financiera, también para créditos de libre inversión, libranza, hipotecarios o de vehículo.

En el caso de las tarjetas de crédito, las tasas para compra de cartera van desde 12,15% hasta 26,75%, mientras que para otros créditos de consumo oscilan entre 12,66% y 28,75%, según el reporte trimestral de la Superfinanciera vigente desde el 1 de abril. Sin embargo, la tasa que recibe cada cliente depende de factores como su historial y puntaje.

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Aunque este mecanismo puede reducir la tasa de interés o el valor de la cuota, los expertos recomiendan analizar el costo total del nuevo crédito y no solo la cuota mensual antes de tomar una decisión. Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones de Alianza, explicó que “el usuario debe conocer claramente las razones que lo llevan a cambiar al dueño de su producto”.

En otras palabras, la compra de cartera resulta conveniente cuando el nuevo crédito ofrece una tasa inferior, reduce el costo financiero o permite consolidar varias obligaciones en una sola cuota, sin extender excesivamente el plazo del préstamo.

Aunque puede parecer una buena alternativa, es importante revisar todos los costos asociados antes de tomar una decisión. Según Andrés Moreno, asesor financiero, existen gastos que muchas veces no se contemplan, como los seguros de vida o de crédito que se incluyen al trasladar la obligación. Además, pueden cobrarse estudios de crédito, avalúos o, en el caso de los créditos hipotecarios, gastos notariales e incluso penalidades, dependiendo de las condiciones.

“Hay que revisar cuánto falta por pagar: no se fije solamente en el saldo de la deuda, sino en cuánto capital debe y cuánto corresponde a intereses. Si ya ha avanzado en el pago del crédito, de pronto no conviene trasladarlo porque ya canceló la mayor parte de los intereses. La compra de cartera suele ser más conveniente cuando el crédito está entre el 20% y el 40% de su plazo; después de ese punto, el beneficio disminuye”, agregó.

Entre las entidades con las tasas más bajas para la compra de cartera de tarjetas de crédito están Banco Agrario (12,15%), Davivienda (12,53%) y Serfinanza (12,55%). En el otro extremo están Itaú (26,75%), Bbva (26,73%) y AV Villas (26,68%).

Si lo que busca es trasladar un crédito de consumo, hipotecario o de vehículo, las entidades con las tasas más bajas, según la información publicada en sus páginas web, son Davivienda, con una tasa desde 12,66%; GNB Sudameris, con 12,68%; y AV Villas, que ofrece una tasa desde 13,89%.

En contraste, las tasas más altas para este tipo de créditos las ofrecen Bancolombia, con hasta 28,75%; Coltefinanciera (28,70%); y Finandina (28,62%).

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Los plazos para estos créditos suelen ubicarse entre 36 y 72 meses, aunque dependen de la política de cada entidad financiera y del perfil de riesgo del cliente.

¿Qué tipo de obligaciones pueden trasladarse mediante una compra de cartera? Prácticamente cualquier crédito, desde libranzas hasta préstamos con Icetex. Las más sencillas de trasladar suelen ser las tarjetas de crédito, mientras que los créditos hipotecarios son los que, por lo general, exigen más requisitos.

De hecho, Margarita Ramírez, gerente de Estrategia Comercial de AV Villas, señaló que uno de los productos en los que normalmente hay mayores beneficios con la compra de cartera son los créditos hipotecarios, ya que una reducción en la tasa de interés puede traducirse en un menor pago de intereses durante la vida del préstamo.

Si el cliente ya presenta dificultades para cumplir con sus pagos o no puede acceder a una compra de cartera, otra alternativa es renegociar la deuda con la misma entidad financiera. Este mecanismo permite modificar condiciones como el plazo, la tasa de interés o el valor de la cuota para aliviar la carga financiera y evitar caer en mora.

Carlos Rojas, director de Riesgos de Nu Colombia, explicó que conviene plantear una renegociación cuando la persona empieza a atrasarse en sus pagos o cuando la tasa que está pagando se acerca al límite y existe margen para reducir el costo del crédito.

Por su parte, la asesora financiera Karem Suárez advirtió que una renegociación no siempre resulta conveniente. Explicó que, si el nuevo acuerdo implica una tasa de interés superior.

Tomado de La República

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