España-Portugal, una final adelantada por la clasificación a cuartos de final

Resumen de Agencias

En lucha por el tiquete a los cuartos de final del Mundial 2026, España y Portugal librarán una final adelantada este lunes a las 2:00 de la tarde en el estadio de Dallas, Texas.

Españoles y portugueses se han enfrentado 42 veces en la historia en todas las competiciones, de las cuales, seis han sido en la Copa del Mundo, con cuatro triunfos para los ibéricos y dos empates para los lusos.

El primer duelo lo sostuvieron en el Mundial de Italia 1934, victorias españolas (9-0 y 2-1). En la Copa del Mundo, Brasil 1950, volvieron a encontrarse, triunfo español (5-1) y un empate (2-2).

La quinta vez que se enfrentaron ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010, en octavos de final, fase en la que se medirán hoy. En esa ocasión la ‘Roja’ se impuso (1-0) y el último duelo y más reciente se dio en Rusia 2018, con un empate (3-3).

¿Cómo llegan?

Para la actual Copa del Mundo, España clasificó a octavos de final sin mayores complicaciones. Le tocó enfrentar a Austria y la goleó 3-0 con doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro, en una actuación que dejó a la Roja con la valla invicta y con un Unai Simón metido en un registro enorme para el torneo.

Portugal, en la otra orilla, sufrió hasta el cierre contra Croacia. La selección de Cristiano Ronaldo consiguió el 2-1 a los 94 minutos gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos, aunque los Vatreni llegaron al empate en el minuto 102.

El VAR intercedió, anuló el tanto por fuera de lugar y mandó a los lusos al cruce ibérico.

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Podría ser un partido mucho más cerrado de lo que sugieren los nombres. España llega con mejores sensaciones, todavía no recibió goles, aunque Portugal ya demostró contra Croacia que nunca se baja de un partido y que con Cristiano Ronaldo todo puede pasar.

El mediocampista español Rodri Hernández afirmó que están "con ganas" de medirse a Portugal, un duelo que espera "muy igualado".

“Creo que lo que siempre ha caracterizado a este equipo es la agresividad sin balón. El otro día contra Austria recuperamos esa agresividad de robar muchos balones en campo contrario y contra Portugal va a ser clave".

Sobre cómo ve la presencia de Cristiano Ronaldo para este compromiso decisivo para las dos selecciones, reconoció que "es un jugador siempre muy peligroso dentro del área". Creo que en la incidencia en el juego de Portugal hay muy buenos jugadores también, sobre todo en el centro del campo, así que habrá que controlar todos los aspectos del juego ", expresó.

Mikel Merino también se refirió al astro portugués: Mi opinión de Cristiano (Ronaldo), es de respeto máximo.

Creo que es una leyenda de este deporte, uno de los mejores de la historia; lo ha demostrado en todas sus épocas, tanto de más joven como ahora de más veterano".

Por su parte, Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, no tiene bajas por lesión y contará con la totalidad de su plantilla para el encuentro ante España.

La principal decisión táctica gira en torno a Cristiano Ronaldo, sustituido en el minuto 81 ante Croacia por Gonçalo Ramos, que acabó marcando el gol de la victoria: el papel del capitán como titular sigue en el centro del debate.

Posibles formaciones

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Seleccionador: Roberto Martínez.

España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglés) .

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