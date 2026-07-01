Isaac Del Toro y Tadej Pogacar hicieron el uno y dos en la segunda etapa del Tour, así quedaron los colombianos

Resumen de Agencias

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del (UAE Emirates) se impuso este domingo en la segunda etapa del Tour de Francia, con salida en Tarragona y final en Barcelona sobre 168,5 kilómetros, por delante de su compañero y favorito al triunfo final, el esloveno Tadej Pogacar.

La segunda jornada de la 'Grande Boucle' por Cataluña ha estado muy animada en su circuito final, donde había tres ascensiones a Montjuic, escenario donde el UAE ha mostrado su poderío para hacer una selección final y permitir que Del Toro se haya llevado el triunfo, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease) mantiene el amarillo.

Antes del desenlace, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF) intentó sorprender con un ataque, mientras Adam Yates impuso un ritmo demoledor para preparar el terreno a Pogacar.

Sin embargo, quien encontró el momento perfecto fue Del Toro, que lanzó un cambio de ritmo irresistible para lograr una de las victorias más importantes de su carrera y confirmar el gran estado de forma del conjunto emirati.

Los cinco colombianos se mantienen en la parte intermedia de la clasificación general, Sergio Higuita 26, a 3:01. Harold Tejada 29, a 3:37, Egan Bernal, 31 a 3:47. Por fuera de los cien, Einer Rubio, 128, a 16:58 y Fernando Gaviria, 142, a 17:58.

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Fuga tempranera

La calurosa jornada comenzó con una escapada que se formó casi de inmediato. Los tres ciclistas que tomaron aire y se despegaron fueron Felix Engelhardt (Jayco), Alex Molenaar (Caja Rural) y Frank Van den Broek (Picnic). A sus espaldas lo intentó también Baptiste Veistroffer (Lotto), pero no lo consiguió. Competicionesdeportivas internacionales

El lote les dio luz verde y los escapados sacaron casi cuatro minutos, momento en el que Pinarello Q36.5 colaboró en cabeza para recortar progresivamente. Las únicas novedades por ese entonces estaban en el esprín intermedio o las primeras cotas, que en todos los casos fueron a manos de Molenaar.

Restaban 60 kilómetros y el mayoritario los tenía a la vista, pero optaron por darles un poco más de espacio y de 20 segundos se pasó nuevamente a 40. A todo esto, Isaac Del Toro sufrió una avería y el cambio de bicicleta lo dejó a 1:30 del lote, persiguiendo en solitario.

Mientras UAE hacia lo posible por reintegrarlo, en cabeza cedía Van den Broek. El grupo comenzó a acelerar progresivamente y a 40 del final se produjo una incidencia: pinchazo de Paul Seixas, que tuvo que perseguir a un pelotón lanzado, cambiando dos veces de bicicleta.

El galo llegó a cola del pelotón justo cuando se empezaba a subir la cota final por primera vez.

Allí el UAE imprimió un ritmo duro que seleccionó y dejó en 40 unidades al grupo. La táctica se repitió en el segundo giro al circuito, siempre con Mc Nulty al comando.

Así llegaron a la última vuelta, donde Visma arropó con Matteo Jorgenson y Davide Piganzoli -quién sufrió en el anterior paso- alrededor de Vinggegaard.

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El UAE, tras el trabajo de McNulty, se desentendió y la carrera entró en un impasse con Uno-X y Decathlon con Tisej Benoot.

En tanto, Luego llegó el turno de Adam Yates, con Del Toro poniéndose a rueda de Vingegaard. En tanto, se quedaba Mathieu van der Poel (Alpecin) en una pendiente demasiado elevadas para sus capacidades. Tampoco lo era para Lipowitz, que se quedaba en la parte trasera.

Sorprendentemente el que atacó a 2,5 km del final fue Tobias Johanessen (Uno-), pero no fue capaz de mantener el movimiento, Richard Carapaz (EF) se asomó. Pogacar cerró esos ataques, y Vingegaard como Paul Seixas no tuvieron problemas.

En el descenso de Montjuic, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) aceleró. En los metros finales es Isaac del Toro el que apretó el paso con Pogacar marcando al resto de los rivales.

Terminando la carrera saludándose entre sí y marcando una reacción luego de la derrota contra Visma en la contrarreloj por equipos.

Ambos se adelantaron a Remco Evenepoel (Red Bull) que terminó tercero, mientras que Vingegaard finalizó cuarto, salvando la malla amarilla.

Este lunes se disputará la terecera etapa de entre Granollers y Les Angles sobre una distancia de 195, 9 kilómetros, con cuatro puertos de montaña, tres de tercera categoría y una de primera, al 6.5 % de desnivel.

General

1.- Jonas Vingegaard (Den/Visma) 4hrs 01:48

2.-Tadej Pogacar (Eslov/UAE) a 0:06

3.-Remco Evenepoel (Bel/RDB) a 0:15

4.-Isaac Del Toro (Mex/UAE) a 0:16

5.-Juan Ayuso (Esp/Trek) a 0:19

26.-Sergio Higuita (Col/Astana) a 3:01

29.-Harold Tejada (Col/Astana) a 3:37

31.-Egan Bernal (Col/Ineos) a 3:37

128.-Einer Rubio (Col/Movistar) a 16:58

142.-Fernando Gaviria (Col/Caja Rural) 17.38

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