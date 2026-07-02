Colombia presente con cinco escarabajos en el Tour de Francia

Mientras en Canadá, Estados Unidos y México el mundo tiene concentradas sus miradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026, al otro lado del océano Atlántico este sábado, en Barcelona, se dará el banderazo de salida de la edición 113 del Tour de Francia, que arrancará con una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros.

La carrera francesa volverá a salir de territorio catalán después de 55 años, y qué mejor que hacerlo con una de las dos pruebas contra el reloj que tendrá la competencia. La otra será una contrarreloj individual de 26 kilómetros, programada para la etapa 16, el 21 de julio.

Así como el fútbol vive por estos días un Mundial repleto de estrellas, el Tour de Francia, la carrera por etapas más importante del mundo, aunque se verá opacado por la cita orbital, también contará con un elenco de figuras que lucharán por el título.

En escena estará el esloveno Tadej Pogacar (UAE), campeón defensor, quien buscará su quinta corona para igualar el récord de los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Induráin, los máximos ganadores en la historia de la prueba.

El danés Jonas Vingegaard (Visma) apunta a conquistar su tercer Tour, luego de haber sido subcampeón en las dos últimas ediciones (2024 y 2025). Una vez más, será el principal rival de Pogacar, con quien ha construido una de las mayores rivalidades del ciclismo actual.

A continuación aparece el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora), quien irá en busca de su primer Tour, con la espina de la edición de 2025, en la que tuvo que abandonar la Grand Boucle tras sufrir una caída.

El español Juan Ayuso (Lidl-Trek), quien fue compañero de equipo de Pogacar, quiere escribir su propia historia y pelear por un lugar en el podio de París.

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Francia, por su parte, deposita sus esperanzas en el joven Paul Seixas (Decathlon), de apenas 19 años, quien llega con el rótulo de campeón de la Vuelta al País Vasco. Además, fue vencedor de la Flecha Valona y subcampeón de la Lieja-Bastoña-Lieja y la Strade Bianche, resultados que lo convierten en una de las cartas locales para pelear la carrera.

Por su lado, el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) espera realizar un buen Tour y aprovechar cualquier oportunidad para meterse entre los cinco mejores de la clasificación general.

América, presente

En cuanto a la participación latinoamericana, destaca la presencia de los escarabajos colombianos Sergio Higuita y Harold Tejada (XDS Astana). Tejada será el jefe de filas del equipo kazajo y, aunque se trata de un Tour muy exigente, el objetivo será destacarse en las etapas de alta montaña.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien mostró buenas sensaciones en el pasado Giro de Italia, no parte como uno de los grandes favoritos al título, pero sí es un firme candidato para terminar entre los cinco mejores de la clasificación general.

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Bernal compartirá el liderazgo de su equipo con el neerlandés Thymen Arensman, otro aspirante al podio. El desarrollo de la carrera determinará cuál de los dos asumirá el papel de líder y quién trabajará en función del otro.

Einer Rubio (Movistar Team) será la carta de la escuadra española para buscar triunfos de etapa en la media y alta montaña, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural), cuyo equipo fue invitado a la prueba, luchará por imponerse en los finales al esprín. Para el antioqueño será una gran oportunidad de reivindicarse, luego de varios años en los que no ha podido volver a ser protagonista entre los velocistas del Tour.

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