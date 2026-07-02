La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Colombia presente con cinco escarabajos en el Tour de Francia
Egan Bernal encabeza la lista de los escarabajos que están en la edición 103 del Tour de Francia.
Authored by
omarromero
Egan Bernal encabeza la lista de los escarabajos que estarán a partir de este sábado en la edición 103 del Tour de Francia.
Omar Romero - Periodista de Deportes
Omar Romero Güiza
Viernes, 3 de Julio de 2026

Mientras en Canadá, Estados Unidos y México el mundo tiene concentradas sus miradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026, al otro lado del océano Atlántico este sábado, en Barcelona, se dará el banderazo de salida de la edición 113 del Tour de Francia, que arrancará con una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros.

La carrera francesa volverá a salir de territorio catalán después de 55 años, y qué mejor que hacerlo con una de las dos pruebas contra el reloj que tendrá la competencia. La otra será una contrarreloj individual de 26 kilómetros, programada para la etapa 16, el 21 de julio.

Así como el fútbol vive por estos días un Mundial repleto de estrellas, el Tour de Francia, la carrera por etapas más importante del mundo, aunque se verá opacado por la cita orbital, también contará con un elenco de figuras que lucharán por el título.

En escena estará el esloveno Tadej Pogacar (UAE), campeón defensor, quien buscará su quinta corona para igualar el récord de los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Induráin, los máximos ganadores en la historia de la prueba.

El danés Jonas Vingegaard (Visma) apunta a conquistar su tercer Tour, luego de haber sido subcampeón en las dos últimas ediciones (2024 y 2025). Una vez más, será el principal rival de Pogacar, con quien ha construido una de las mayores rivalidades del ciclismo actual.

A continuación aparece el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora), quien irá en busca de su primer Tour, con la espina de la edición de 2025, en la que tuvo que abandonar la Grand Boucle tras sufrir una caída.

El español Juan Ayuso (Lidl-Trek), quien fue compañero de equipo de Pogacar, quiere escribir su propia historia y pelear por un lugar en el podio de París.

Le puede interesar: Wimbledon 2026: Camila Osorio cae en sencillos y ya piensa en su choque ante las hermanas Williams

 

Francia, por su parte, deposita sus esperanzas en el joven Paul Seixas (Decathlon), de apenas 19 años, quien llega con el rótulo de campeón de la Vuelta al País Vasco. Además, fue vencedor de la Flecha Valona y subcampeón de la Lieja-Bastoña-Lieja y la Strade Bianche, resultados que lo convierten en una de las cartas locales para pelear la carrera.

Por su lado, el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) espera realizar un buen Tour y aprovechar cualquier oportunidad para meterse entre los cinco mejores de la clasificación general.

América, presente

En cuanto a la participación latinoamericana, destaca la presencia de los escarabajos colombianos Sergio Higuita y Harold Tejada (XDS Astana). Tejada será el jefe de filas del equipo kazajo y, aunque se trata de un Tour muy exigente, el objetivo será destacarse en las etapas de alta montaña.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien mostró buenas sensaciones en el pasado Giro de Italia, no parte como uno de los grandes favoritos al título, pero sí es un firme candidato para terminar entre los cinco mejores de la clasificación general.

Le puede interesar: Atlético Nacional recordó al futbolista Andrés Escobar a 32 años de su muerte

Bernal compartirá el liderazgo de su equipo con el neerlandés Thymen Arensman, otro aspirante al podio. El desarrollo de la carrera determinará cuál de los dos asumirá el papel de líder y quién trabajará en función del otro.   

Einer Rubio (Movistar Team) será la carta de la escuadra española para buscar triunfos de etapa en la media y alta montaña, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural), cuyo equipo fue invitado a la prueba, luchará por imponerse en los finales al esprín. Para el antioqueño será una gran oportunidad de reivindicarse, luego de varios años en los que no ha podido volver a ser protagonista entre los velocistas del Tour.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Selección Colombia, Mundial 2026.
Selección Colombia, Mundial 2026.
¡Un paso más! Colombia se juega ante Ghana su cupo a los octavos de final del Mundial 2026
Gustavo Contreras Sabogal
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
¿Empalme con plata? Este es el alcance de los US$60 millones que ofreció el BID a De la Espriella
Leonardo Favio Oliveros
Mansión Gato Negro
Mansión Gato Negro
Con camionetas de lujo y una mansión, Villa del Rosario era la guarida de un temido capo ecuatoriano
La Opinión