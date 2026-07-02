Jonas Vigengaard, con el Visma se viste de líder en la primera etapa del Tour de Francia

Madrid (Europa Press)

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se vistió este sábado como primer líder en la 113 edición del Tour de Francia, gracias a la victoria de su equipo en la contrarreloj de una primera etapa disputada sobre 19,6 kilómetros llanos con salida y llegada en Barcelona.

Aunque el Netcompany INEOS llevó la voz cantante en esta Grand Départ de 2026 por los puntos neurálgicos de la capital catalana, se quedó con la miel en los labios su líder, el italiano Filippo Ganna, porque en la cota de Montjuïc su equipo finalizó en el segundo puesto de la etapa.

Ocho segundos mejor acabó Vingegaard, candidato a todo en este Tour y líder de un Visma-Lease a Bike que en la línea de meta marcó un tiempo de 21:47.87.

Hubo incertidumbre hasta el mismísimo desenlace de la etapa por ver al favorito esloveno Tadej Pogacar, cuyo UAE Team Emirates-XRG terminó la 'crono' a 11:28 del equipo vencedor, tras un recorrido duro.

El equipo Visma-Lease a Bike partía como claro favorito en la contrarreloj por equipos inaugural del Tour de Francia tras la baja de Wout van Aert por infección, pero Vingegaard demostró su superioridad en la carrera.

Con Matteo Jorgenson y Davide Piganzoli dando el último impulso, Vingegaard ascendió la Côte de Montjuïc y arrebató el liderato a Netcompany Ineos por 7,33 segundos.

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Vingegaard solo tuvo que esperar a que el equipo UAE Team Emirates XRG de Pogačar completara la ruta de 19,6 km en Barcelona, ​​pero el equipo del campeón defensor ya estaba 13 segundos por detrás en el tercer punto de control.

Junto con Isaac del Toro, Pogačar aceleró a fondo a falta de 600 metros, pero terminó 11,28 segundos por detrás de Vingegaard y Visma-Lease a Bike.

El colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) lideró la clasificación en el primer punto de control y se adjudicó el maillot de puntos, mientras que Pogačar fue el más rápido en la última subida y lucirá el maillot de lunares en la segunda etapa. El mejor joven del día fue Juan Ayuso (Lidl-Trek).

“Es un comienzo perfecto”, dijo Vingegaard, visiblemente satisfecho, en Eurosport. Obviamente, el Tour aún es largo, pero es un comienzo perfecto. Mis compañeros hicieron un trabajo increíble hoy. Me impulsaron hasta la meta, y conseguir la victoria de etapa para nosotros, y también el maillot amarillo, también para mí personalmente, después de algunos años sin él, es genial volver a experimentarlo”.

Filippo Ganna, segundo en la etapa y compañero de Egan Bernal, manifestó que “En principio, yo debía ser el corredor que dejara a los chicos en la última curva, pero vi que solo quedábamos Tobias Foss y yo, así que intenté llegar lo más lejos posible.

Sufrí muchísimo, probablemente también por el calor. Creo que ha sido la primera contrarreloj por equipos en la que todos estábamos al mismo nivel.

El mejor español ahora en la clasificación general es Juan Ayuso porque su equipo, el Lidl-Trek, ocupó el cuarto lugar de etapa; acabó 16 segundos por detrás del Visma-Lease.

La segunda etapa de esta 'Grande Boucle' será en un recorrido de media montaña sobre 168,5 kilómetros en total, saliendo desde Tarragona y con la llegada nuevamente en la 'Ciudad Condal'.

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