Suiza será el rival de Colombia en octavos del Mundial: conozca la fecha y hora del partido

La Selección de Suiza ya cumplió con su parte y Colombia también. El equipo europeo derrotó con solvencia 2-0 a Argelia en la noche de este jueves 2 de julio en el estadio de Vancouver y se clasificó a la tercera fase de la Copa Mundial de la Fifa 2026, donde enfrentará a la Tricolor cafetera.

Con este resultado, el equipo dirigido por Murat Yakin se convirtió oficialmente en el rival de la Selección Colombia de Lorenzo, James, Lucho y Gustavo Puerta, quien fue para las plataformas digitales el mejor jugador del partido frente a Ghana.

El conjunto colombiano logró derrotar en la noche de este viernes 3 de julio al representante africano en los dieciseisavos, por lo que el partido de octavos de final del Mundial de Norteamérica será frente a los suizos, para el cual ya se tiene una programación establecida por la organización del torneo.

Fecha, hora y escenario del partido de octavos de Colombia vs. Suiza

El compromiso de la Selección Colombia contra el equipo de Suiza se disputará el próximo martes 7 de julio. El encuentro se llevará a cabo en el mismo escenario en donde vencieron a Ghana, el estadio BC Place Vancouver, en territorio canadiense.

Los aficionados colombianos deberían programarse para seguir las acciones a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, momento en que rodará el balón en busca de un cupo a los cuartos de final, instancia a la que más lejos ha llegado la ‘Tricolor’ en un Mundial.

Resumen del partido Suiza vs. Argelia: así clasificó el equipo europeo

Los europeos resolvieron su clasificación desde los primeros minutos. En el minuto 10, Johan Manzambi desbordó por el sector izquierdo y asistió al centro del área a Breel Embolo, quien remató para vencer al portero argelino Luca Zidane.

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Aunque Argelia se acercó al minuto 42 con un remate de Fares Chaibi, sus opciones se desvanecieron a los 50 segundos del complemento. Dan Ndoye capitalizó un mal rechazo de la zaga defensiva y firmó el 2-0 definitivo con un potente disparo en el borde del área.

En el tramo final, los suizos desperdiciaron dos opciones claras de contragolpe para ampliar el marcador.

Historial de partidos entre la Selección Colombia y Suiza

Este cruce en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 sería el quinto enfrentamiento en la historia entre Colombia y Suiza, y apenas el segundo en el marco de una cita mundialista.

El único antecedente en este torneo tiene como fecha el 26 de junio de 1994, cuando la Selección Colombia venció 2-0 a los helvéticos con anotaciones de Hermann Gaviria y Harold Lozano. Un partido bastante disputado.

Este balance restante se compone de tres compromisos amistosos: un empate 2-2 en el año 1985, una caída colombiana por 3-2 en 1991 y un triunfo suramericano por 3-1 en un encuentro amistoso llevado a cabo en 2007.