¡A octavos de final! Colombia eliminó a Ghana y sigue soñando en el Mundial

En otra buena presentación, Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar 1-0 este viernes a Ghana con anotación de Jhon Arias (14’) y alcanzando esta instancia en la que ya estuvo en Rusia 2018.

Con esta victoria, la ‘Tricolor’ enfrentará a Suiza el martes a las 3:00 de la tarde en Vancouver.

Las 'Estrellas Negras', a pesar de las ganas que le pusieron sobre todo en el segundo tiempo, fueron superadas por una Colombia en fútbol y en lo táctico.

La ‘Tricolor’ fue un equipo ordenado, aplicado, que supo manejar los ritmos del partido, y un rival del que se esperaba más, pero Néstor Lorenzo planteó un partido inteligente que le permite meterse entre las 16 mejores selecciones de la Copa del Mundo.

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El resultado pudo ser más amplio de no ser por las tres atajadas claves del arquero Zigi que debieron terminar en gol.

Con mucha calma arrancó el partido Colombia frente a Ghana, que en una equivocación de James Rodríguez, al minuto de juego, por poco los africanos sorprenden con un remate sorpresivo de Thomas Teye.

Después, el equipo cafetero tomó el control del manejo de la pelota para evitar la salida de los ghaneses por los costados.

Con toques en la mitad del campo a todo lo ancho de la cancha, Colombia empezó a abrir espacios en la defensa africana y acercándose, pero sin peligro.

Sin embargo, a los ocho minutos, el técnico Néstor Lorenzo se vio obligado a hacer el primer cambio: el atacante Jhon Córdoba debió abandonar la cancha por una molestia muscular e ingresó Luis Javier Suárez.

Un cambio que nadie esperaba, pues la idea con Córdoba era contener la salida de los defensores ghaneses de su zona.

A pesar de la novedad, el esquema de juego no varió y la ‘Tricolor’ siguió con el dominio del balón.

Sobre el minuto 13, Ghana también sufrió la salida del lateral Marvin Senaya por lesión, y un minuto después llegó el gol de Colombia en una jugada triangular que finalizó con un centro de Luis Suárez al área y Jhon Arias, libre de marca, marcó el 1-0 para Colombia para montarse en el partido y el marcador.

El once cafetero administró bien el esférico, y jugando rápido movió la zaga africana aprovechando la velocidad de Lucho Díaz que por momentos no supo cómo parar al colombiano.

No obstante Ghana reaccionó un poco adelantó líneas y se aproximó con algo de riesgo al arco de Colombia, pero Davinson Sánchez y Jhon Lucumí estuvieron bien en la contención.

En el medio, Arias aparte del gol, junto con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta fueron vitales en la recuperación de la pelota. El que menos se mostró fue James Rodríguez que se vio incómodo, no era participativo en el partido.

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Sobre el minuto 37, Colombia estuvo cerca de aumentar el marcador con un cabezazo de Johan Mojica que alcanzó a desviar el portero Lawrence Zigi, tras centro de Daniel Muñoz.

En los últimos minutos, Ghana se sacudió más con fuerza que con fútbol, se acercó a predios de Colombia, pero sin contundencia donde Antoine Semenyo trató de echarse el equipo, pero Colombia se paró bien y maniató cualquier intensión de las ‘Estrellas Negras’.

Fueron unos buenos primeros 45 minutos los de la ‘Tricolor’ que jugó con buena intensidad e inteligencia.

Mucha intensidad

Para el segundo tiempo el técnico Néstor Lorenzo al notar que James no lució bien, ingresó a Richard Ríos, cuando se esperaba a Juanfer Quintero.

Ghana salió a arriesgar más, en pos del empate y en el minuto 52 estuvo cerca de conseguirlo.

A los 54 minutos ripostó Colombia con una acción del jugador revelación, Gustavo Puerta, con remate cruzado que salvó el arquero Zigi. A los 57 en un contraataque Luis Díaz marcó el segundo, pero el gol fue anulado por fuera de lugar.

El partido se hizo intenso, Ghana regalando espacios, buscando generar peligro en el arco de Camilo Vargas que no pasó apuros, pero Semenyo, Ayew, Yirenkyi y Fatawu le dieron aire a Ghana que buscó el empate, pero sin claridad.

El desgaste se fue dando en algunos jugadores de Colombia que refrescó el equipo ingresando a Juan Fernando Quintero, para tener más el balón y contragolpear.

A los 80 minutos de nuevo Colombia tuvo el segundo, con Davinson Sánchez, pero el arquero ghanés salvó milagrosamente el cabezazo del cafetero.

Buena victoria de Colombia: sueña con repetir los hechos en Brasil 2014 al llegar a los cuartos de final.

Ficha técnica

Colombia, 1 - Ghana, 0. (1-0, al descanso).

Alineaciones

Colombia: Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Arias (Quintero, min.73), Lerma; James (Ríos, descanso), Luis Díaz (Campaz, min.90), Córdoba (Suárez, min.8).

Ghana: Ati-Zigi; Mensah, Opuku, Luckanssen, Senaya (Seidu, min.13); Yirenkyi (Adu, min.79), Partey, Sibo (Owusu, min.62), Semenyo; Ayew (Nuamah, min.79), Williams (Fatawu, min.62).

Gol:

1 - 0, min.14, Arias.

Árbitro: Clément Turpin (FRA). Amonestó a Arias (min.12) y Ríos (min.78) por parte de Colombia. Y a Yirenkyi (min.49), Fatawu (min.66) y Seidu (min.76) en Ghana.

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas (Estados Unidos).

Los octavos:

Canadá vs. Marruecos

Francia vs. Paraguay

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Argentina vs. Egipto

Colombia vs. Suiza

Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica

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