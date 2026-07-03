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Con gol de Jhon Arias, Colombia vence parcialmente a Ghana
La Selección Colombia, al término del primer tiempo, gana 1-0 en Kansas.
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dsifontes
La Selección Colombia, al término del primer tiempo, gana 1-0 en Kansas
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La Opinión
Viernes, 3 de Julio de 2026

Con una anotación de Jhon Arias sobre el minuto 14, la Selección Colombia vence 1-0 a Ghana, al término del primer tiempo, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. 

El volante del Palmeiras concretó con derecha, en el área, un centro de Luis Suárez, quien ingresó instantes antes por lesión de Jhon Córdoba. 

Lea además: Los penaltis le dieron a Egipto el pase a los octavos de final del Mundial 2026

En el estadio de Kansas City, el equipo africano poco ha podido inquietar al elenco de Néstor Lorenzo, que si se aproximó con un remate de Luis Díaz y un cabezazo de Johan Mojica que salvó el arquero Lawrence Ati Zigi. 

El vencedor de este juego enfrentará, en octavos de final, a Suiza, que ayer eliminó a Argelia.

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