Con gol de Jhon Arias, Colombia vence parcialmente a Ghana

Con una anotación de Jhon Arias sobre el minuto 14, la Selección Colombia vence 1-0 a Ghana, al término del primer tiempo, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El volante del Palmeiras concretó con derecha, en el área, un centro de Luis Suárez, quien ingresó instantes antes por lesión de Jhon Córdoba.

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En el estadio de Kansas City, el equipo africano poco ha podido inquietar al elenco de Néstor Lorenzo, que si se aproximó con un remate de Luis Díaz y un cabezazo de Johan Mojica que salvó el arquero Lawrence Ati Zigi.

El vencedor de este juego enfrentará, en octavos de final, a Suiza, que ayer eliminó a Argelia.

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