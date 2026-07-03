La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundial 2026
12
/deportes
Deportes
Mundial 2026
119247
Mundial 2026
Colombia confirmó su once titular para enfrentar a Ghana en el Mundial 2026
James Rodríguez será el capitán de un equipo que buscará el boleto a los octavos de final bajo la dirección de Néstor Lorenzo.
Authored by
dsifontes
SELECCION COLOMBIA
La opinión
La Opinión
Viernes, 3 de Julio de 2026

La Selección Colombia ya tiene definida la formación con la que buscará este viernes su clasificación a los octavos de final del Mundial de 2026. El técnico Néstor Lorenzo confirmó el once inicial para enfrentar a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un duelo decisivo por los dieciseisavos de final del torneo.

El entrenador argentino mantuvo la base del equipo que ha utilizado durante la Copa del Mundo y apostó por una nómina con experiencia, equilibrio en el mediocampo y velocidad en ataque para intentar superar al conjunto africano, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, extécnico de la Tricolor.

Lea aquí: La IA tiene un veredicto unánime para el Colombia vs. Ghana: este sería el ganador

El once inicial de Colombia

La formación titular estará integrada por:

Arquero

  • Camilo Vargas.

Defensas

  • Daniel Muñoz.
  • Davinson Sánchez.
  • Jhon Lucumí.
  • Johan Mojica.

Volantes

  • Jefferson Lerma.
  • Gustavo Puerta.
  • Jhon Arias.

Delanteros

  • James Rodríguez (capitán).
  • Luis Díaz.
  • Jhon Córdoba.

Lorenzo tendrá como alternativas en el banco a David Ospina, Álvaro Montero, Devis Vásquez, Yerry Mina, Willer Ditta, Santiago Arias, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Kevin Castaño, Jhon Jáder Durán, Luis Suárez, Carlos Gómez, Juan Portilla y Daniel Machado.

Con el once confirmado y la ilusión intacta, Colombia buscará dar un paso más en su camino mundialista y seguir escribiendo su historia en la máxima cita del fútbol.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Selección Colombia, Mundial 2026.
Selección Colombia, Mundial 2026.
¡Un paso más! Colombia se juega ante Ghana su cupo a los octavos de final del Mundial 2026
Gustavo Contreras Sabogal
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
Ayer comenzó el proceso de empalme, bajo el liderazgo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila./ Foto: cortesía
¿Empalme con plata? Este es el alcance de los US$60 millones que ofreció el BID a De la Espriella
Leonardo Favio Oliveros
Mansión Gato Negro
Mansión Gato Negro
Con camionetas de lujo y una mansión, Villa del Rosario era la guarida de un temido capo ecuatoriano
La Opinión