Colombia confirmó su once titular para enfrentar a Ghana en el Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene definida la formación con la que buscará este viernes su clasificación a los octavos de final del Mundial de 2026. El técnico Néstor Lorenzo confirmó el once inicial para enfrentar a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un duelo decisivo por los dieciseisavos de final del torneo.

El entrenador argentino mantuvo la base del equipo que ha utilizado durante la Copa del Mundo y apostó por una nómina con experiencia, equilibrio en el mediocampo y velocidad en ataque para intentar superar al conjunto africano, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, extécnico de la Tricolor.

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El once inicial de Colombia

La formación titular estará integrada por:

Arquero

Camilo Vargas.

Defensas

Daniel Muñoz.

Davinson Sánchez.

Jhon Lucumí.

Johan Mojica.

Volantes

Jefferson Lerma.

Gustavo Puerta.

Jhon Arias.

Delanteros

James Rodríguez (capitán).

Luis Díaz.

Jhon Córdoba.

Lorenzo tendrá como alternativas en el banco a David Ospina, Álvaro Montero, Devis Vásquez, Yerry Mina, Willer Ditta, Santiago Arias, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Kevin Castaño, Jhon Jáder Durán, Luis Suárez, Carlos Gómez, Juan Portilla y Daniel Machado.

Con el once confirmado y la ilusión intacta, Colombia buscará dar un paso más en su camino mundialista y seguir escribiendo su historia en la máxima cita del fútbol.

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