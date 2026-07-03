Video | Jhon Córdoba salió lesionado en el Colombia vs. Ghana: esto se sabe de su estado

Muy temprano, la Selección Colombia se vio obligada a modificar sus planes en el duelo de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica-2026 frente a la Selección de Ghana. El técnico Néstor Lorenzo tuvo que mover el banco de suplentes apenas a los cinco minutos del compromiso por la lesión del delantero Jhon Córdoba.

El atacante, de 33 años y debutante en una Copa del Mundo, abandonó el terreno de juego con evidentes muestras de dolor y fue reemplazado por Luis Suárez. De manera preliminar, Córdoba habría sufrido un desgarro en el aductor de la pierna izquierda, una lesión que pone en duda su continuidad en el torneo si Colombia logra avanzar de ronda.

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La situación preocupa aún más porque Córdoba había llegado a la concentración de la Selección Colombia con molestias musculares que arrastraba desde su participación en la liga rusa. Este era su tercer encuentro en el Mundial y ahora deberá someterse a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión.

El encuentro se disputa en el Kansas City Stadium, anteriormente conocido como Arrowhead Stadium, en Kansas City, Missouri.

Colombia tomó ventaja 1-0 gracias a un gol de Jhon Arias, quien definió tras una asistencia del recién ingresado Luis Suárez, precisamente el hombre que reemplazó a Córdoba. El vencedor de la serie avanzará a los octavos de final, donde ya espera la Selección de Suiza, clasificada tras eliminar a la Selección de Argelia.