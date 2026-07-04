La base de nuestro éxito es que somos un equipo humilde: Arias tras lograr el gol de Colombia ante Ghana

La Selección Colombia sigue soñando en grande en el Mundial de Norteamérica. Con un ajustado pero valioso triunfo 1-0 sobre Ghana, este viernes en el Kansas City Stadium, en Missouri, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026, instancia en la que enfrentará el próximo martes (3:00 p.m.) a Suiza, en Vancouver.

El único tanto del compromiso fue obra de Jhon Arias, quien, además de darle el boleto a la Tricolor, celebró un momento muy especial en su carrera al convertir por primera vez de manera oficial con la camiseta de la Selección. “Estoy feliz por anotar mi primer gol de manera oficial con la Selección; los demás habían sido en partidos amistosos. Estoy feliz porque cumplí el sueño que tenía desde niño. Esto me pone feliz, pero también a mi familia y a Colombia”, expresó el volante, una de las figuras del compromiso.

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Arias también dejó claro que la clasificación no cambia la mentalidad del grupo, que ahora centra toda su atención en el siguiente desafío. “Sabemos que Suiza será un rival complicado, que tiene los méritos para afrontar esta fase. Será un partido que nos va a exigir estar a nuestro máximo nivel. Pero hemos demostrado que estamos listos, que tenemos una gran Selección y grandes jugadores. La base de nuestro éxito hasta ahora es que somos un equipo humilde, una selección que va paso a paso”, afirmó.

El seleccionador Néstor Lorenzo destacó el esfuerzo colectivo para superar una fase exigente del campeonato y valoró la capacidad de respuesta de sus dirigidos. “Llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo significa mucho porque este es un campeonato muy duro, con distintas temperaturas, horarios, viajes; la logística es matadora para todos. Los muchachos hicieron un partidazo. En un momento nos metimos un poquito atrás porque el juego nos llevó a eso. Ghana es un equipo ordenado que nos complicó con los centros, pero también tuvimos seis o siete opciones para liquidarlo y no pudimos”, analizó.

El entrenador también respaldó a Luis Díaz, quien nuevamente fue protagonista, aunque sin poder celebrar. “Él vive del gol y es normal que le pase. Pronto se le abrirá el arco y se le meterán todas. Este triunfo es para toda la gente que nos acompaña; ojalá podamos darles muchas más alegrías”, manifestó Lorenzo.

Otro de los hombres más destacados de la noche fue Gustavo Puerta, motor del mediocampo colombiano y elegido como la figura del encuentro. El volante no ocultó la emoción tras el histórico paso a la siguiente ronda. “No tengo palabras para describir este momento; esto es un sueño hecho realidad. Gracias a Dios y al trabajo de todos los compañeros lo conseguimos. Este equipo tiene hambre. Vamos partido a partido; es un equipo que juega con el corazón, con el alma”, aseguró.

La celebración fue compartida por todo el plantel. Luis Suárez, quien resaltó el espíritu colectivo del grupo, subrayó la unión que ha caracterizado a la Selección durante el torneo. “Esto es lo que somos como familia, unidad. Acá cualquiera, el que juegue o el que está de suplente, suma. Por fortuna se ganó, que es lo más importante”, comentó el atacante.

Ahora, el desafío será aún mayor. Suiza aparece en el horizonte como un rival de enorme exigencia, pero Colombia llegará respaldada por un equipo sólido, convencido de su fútbol y con la ilusión intacta de seguir avanzando. La Tricolor ya está entre las 16 mejores selecciones del mundo y buscará el martes, en Vancouver, un triunfo que la acerque por primera vez desde Brasil 2014 a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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