Comienzan los octavos en el Mundial 2026: estos son los juegos del fin de semana

El Mundial 2026 vivirá un fin de semana decisivo con la disputa de varios encuentros correspondientes a los dieciseisavos de final. Canadá, Marruecos, Francia, Paraguay, México, Inglaterra, Brasil y Noruega serán protagonistas de una jornada clave en la lucha por avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

La fase de eliminación directa entra en un punto determinante, donde cada partido define el futuro de las selecciones en el torneo.

Durante el sábado 4 y domingo 5 de julio se jugarán cuatro encuentros de alto nivel en distintos escenarios de Norteamérica.

Canadá abrirá la jornada del sábado enfrentando a Marruecos en un duelo que promete intensidad y equilibrio.

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Más tarde, Francia se medirá ante Paraguay en un partido donde el conjunto europeo parte como uno de los favoritos, aunque sin margen de error en esta instancia.

El domingo continuará la acción con el choque entre México e Inglaterra, uno de los partidos más llamativos del fin de semana por el nivel de ambas selecciones y el ambiente que suele acompañar a la selección mexicana en el Estadio Azteca.

La jornada se cerrará con el enfrentamiento entre Brasil y Noruega, un duelo que reúne tradición, talento y dos selecciones con aspiraciones de llegar lejos en el campeonato.

Programación del fin de semana en el Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos

Hora: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Estadio: NRG Stadium (Houston, Estados Unidos)

NRG Stadium (Houston, Estados Unidos) Dónde verlo: Gol Caracol, DSPORTS, Canal RCN.

Paraguay vs. Francia

Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos)

Lincoln Financial Field (Filadelfia, Estados Unidos) Dónde verlo:Canal RCN, Gol Caracol, DSPORTS.

Domingo 5 de julio

México vs. Inglaterra

Hora: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México, México)

Estadio Azteca (Ciudad de México, México) Dónde verlo: Canal RCN, Gol Caracol, DSPORTS.

Brasil vs. Noruega