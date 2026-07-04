Paraguay quiere derribar a otro gigante en el Mundial 2026

El Mundial 2026 de Paraguay ha sido impensado. Tras iniciar perdiendo 4-1 ante Estados Unidos, triunfar 1-0 contra Turquía con un hombre menos todo el segundo tiempo e igualar 0-0 con Australia para avanzar como uno de los mejores terceros, los guaraníes eliminaron, contra todo pronóstico, a Alemania en lo dieciseisavos de final.

Desde la tanda de los penales, los paraguayos dejaron en el camino a una de las candidatas al título para encontrarse ahora con Francia, la gran favorita.

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Hoy, a partir de las 4:00 p.m., en Filadelfia, los sudamericanos intentarán derribar a un combinado que acumula cuatro triunfos con un superlativo dominio: 3-1 ante Senegal, 3-0 contra Irak, 4-1 versus Noruega y 3-0 sobre Suecia.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro quieren seguir en carrera. Pese a no ser un equipo de vocación ofensiva, se han convertido en un elenco aguerrido en las funciones defensivas con un compromiso de todos los jugadores de campo siendo el fiel reflejo de su identidad histórica.

“Podemos tener errores, miles de defectos, pero tenemos un corazón que no se rinde nunca. Cuando los grandes calientan motores es mejor agarrarlos en la fase de grupos y cuando aceleran es peor”, aseguró Alfaro, en rueda de prensa.

Con un sólido orden defensivo, los paraguayos apuntarán a contrarrestar las gigantes virtudes de los atacantes franceses Kylian Mbappé (6 goles), Ousmane Dembélé (4), Michael Olise (5 asistencias), Bradley Barcola (2) y Desiré Doué (1).

El equipo galo, a cargo de Didier Deschamps, ha mostrado ser el mejor elenco del torneo explotando sus bandas, un destacado trabajo colectivo, cumpliendo con sus defensores y gran efectividad en el ataque.

“Va a ser muy difícil porque son muy agresivos. Saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien”, afirmó Deschamps, luego de la victoria ante Suecia.

Mbappé, por su parte, elogió el trabajo de los paraguayos. “Demostraron que son un equipo para tomar en serio”, señaló.

A las 12:00 del mediodía, Canadá y Marruecos se enfrentarán en Houston en el otro duelo de la jornada.

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