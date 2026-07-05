Otro 'batacazo' mundialista, Noruega con Haaland, eliminó a Brasil

El Mundial de fútbol que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México sigue dando sorpresas.

Este domingo en el estadio de Nueva Jersey la selección de Noruega venció y eliminó (2-1) a la de Brasil, con un doblete de Erling Haaland.

La pentacampeona del mundo se unió a las eliminadas Alemania, y Países Bajos firmes candidatas al título.

La Canarinha,, que seguirá buscando la sexta tras su última estrella en 2002, e hizo historia para la selección nórdica, que por primera se instala en cuartos de final de una Copa del Mundo, donde se medirá a México o Inglaterra.

Noruega hizo historia al eliminar a Brasil con una excelente actuación de Erling Haaland para clasificarse por primera vez para los cuartos de final del torneo.

El equipo escandinavo alimentó su extraordinario balance contra la pentacampeona, con tres victorias y dos empates en cinco duelos, y sigue siendo el único equipo que no ha perdido nunca con Brasil.

Noruega saltó al césped Estadio Nueva York Nueva Jersey con mucha ambición y a los tres minutos Patrick Berg marcó a pase de Alexander Sorloth, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego.

La Canarinha fue mejorando y antes del cuarto de hora de juego Kristoffer Ajer cometió penalti al derribar a Matheus Cunha dentro del área. Bruno Guimaraes disparó a su derecha desde los once metros, pero Orjan Nyland adivinó la dirección del remate para mantener el empate.

Los dos equipos jugaban de tú a tú: Noruega dominaba la posesión, pero le costaba encontrar espacios entre la defensa visitante y Brasil amenazaba con castigar cualquier error gracias a la velocidad de sus delanteros.

En el tramo final de la primera parte Vinicius Junior recuperó el balón en el área rival y buscó el gol, pero se topó con otra intervención salvadora de Nyland.

Justo después llegó el momento de Alisson Becker. El portero evitó el 0-1 con una excelente parada ante Martin Odegaard, tras una gran acción de Haaland.

Endrick entró en el minuto 58 y nada más saltar al terreno de juego Vinicius le dejó solo delante de Nyland con un precioso pase en un contraataque, pero el joven delantero no pudo aprovechar una ocasión muy clara.

Noruega volvió a avisar con un centro al que Haaland no llegó por centímetros y con un disoaro de Schjelderup y finalmente consiguió el gol de la victoria en el minuto 79.

Brasil buscó el empate con un disparo de Endrick, pero Nyland respondió con la enésima parada providencial y en el minuto 90 Haaland sentenció con un potente disparo desde la frontal para sellar una victoria inolvidable y alcanzar a Kylian Mbappé y Leo Messi en la clasificación de la Bota de Oro adidas (7).

En el minuto 90+10 Neymar Jr recortó distancias al transformar un penalti de Leo Ostigard sobre Casemiro, pero Brasil ya no tuvo tiempo de evitar un triunfo histórico para Noruega.

Ficha técnica.

Brasil, 1 - Noruega, 2. (0-0, al descanso).

Alineaciones.

Brasil: Alisson; Douglas, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes (Ederson, min.79), Martinelli (Neymar, min.67), Rayan (Danilo Santos, min.67), Vinícius y Cunha (Endrick, min.58).

Noruega: Nyland; Ryerson (Aursnes, min.63), Ajer, Heggem, Wolfe (Ostigard, min.95); Odegaard, Berge, Berg, Sorloth (Bobb, descanso), Nusa (Schjelderup, descanso) y Haaland.

Goles:

0 - 1, min.79, Haaland.

0 - 2, min.90, Haaland.

1 - 2, min.90+10, Neymar (penalti).

Árbitro: Ismail Elfath (USA). Amonestó a Neymar (min.96) en Brasil.

Estadio: MetLife Stadium.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .