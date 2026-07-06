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Choque entre motos dejó dos muertos y tres heridos en San Cayetano
De acuerdo con la información conocida, en una de las motocicletas se movilizaban tres personas.
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Los tres heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Cúcuta. / Foto: cortesía
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Lunes, 6 de Julio de 2026

La imprudencia al conducir habría desencadenado un choque entre dos motocicletas que dejó dos personas muertas y tres más heridas.

El siniestro vial se registró en la vía El Zulia-San Cayetano, en jurisdicción del corregimiento Cornejo, a la altura de la planta del Frigorífico Ganadero de Colombia (Friogan).

Le además: Se registra un doble homicidio en la vía a San Faustino, en Cúcuta

De acuerdo con la información conocida, en una de las motocicletas se movilizaban tres personas. Además, presuntamente los ocupantes no portaban cascos de seguridad y uno de los conductores habría invadido el carril contrario, provocando la colisión.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Julián Camilo Machado Mora, quien falleció cuando era trasladado a un centro asistencial. La otra víctima murió en el lugar del accidente y, al cierre de esta edición, no había sido plenamente identificada.

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Los heridos fueron identificados como Wendy Yazmín Sandoval Jaimes, Chaila Zharith Pérez Fuentes y Cristian Manuel Bayona, quienes permanecen bajo atención médica en una institución de salud de Cúcuta.

Personal de la IPS de Cornejo brindó los primeros auxilios a los involucrados en el accidente, antes de que fueran remitidos a un centro asistencial.

Entre tanto, las autoridades de Policía asumieron la investigación para establecer las causas del siniestro.

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