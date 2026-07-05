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Se registra un doble homicidio en la vía a San Faustino, en Cúcuta
Las víctimas registran varias heridas de bala.
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petare
Doble homicidio. / Foto: cortesía
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Domingo, 5 de Julio de 2026

Los cadáveres baleados de dos hombres fueron abandonados en la vía que de Cúcuta conduce al corregimiento San Faustino. 

Los reportes de los transeúntes indican que uno de los cuerpos fue dejado en la mitad de la vía, por lo que los vehículos debían esquivarlo para no aplastarlo, mientras que el otro quedó en una orilla.

Lea además: Ejército neutralizó siete acciones de proselitismo armado del Eln en el Catatumbo

Debido a que la zona es considerada roja para las autoridades judiciales, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) no se ha acercado, para desarrollar las pesquisas y hacer el levantamiento de los cadáveres.

Se espera que una funeraria se encargue de recoger los restos mortales y trasladarlos al Instituto Nacional de Medicina Legal, para la necropsia de ley. En este territorio de Norte de Santander tiene fuerte presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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