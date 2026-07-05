Ejército neutralizó siete acciones de proselitismo armado del Eln en el Catatumbo

El Ejército Nacional informó que, en el marco del denominado Plan Ayacucho Plus, fueron neutralizadas siete acciones de proselitismo que, según la institución, las adelantaban integrantes del Eln en el Catatumbo.

A través de un comunicado, la Segunda División del Ejército, dio a conocer que las operaciones de desarrollaron en diferentes zonas del nororiente del país y en la ruta nacional 55, corredor vial que conecta a la región con el centro del país.

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El brigadier general Néstor Favian Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, aseguró que gracias a información suministrada a través de la línea 107 contra el terrorismo, las tropas se pudieron anticipar a los planes del grupo armado que buscaban afectar la tranquilidad de la población civil.

La Segunda División resaltó que mantendrá el despliegue operacional, con el objetivo de garantizar la seguridad y velar por la libre movilidad en el Catatumbo y demás sectores de la jurisdicción.