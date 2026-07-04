Tras 73 días en cautiverio, liberan al ocañero Jhon Ortiz en el Catatumbo

Tras 73 días en cautiverio fue liberado en un paraje indeterminado de la zona del Catatumbo el ciudadano, Jhon Ortiz, secuestrado el 22 de abril del presente año, en el sector de Acolsure del municipio de Ocaña.

De inmediato fue sometido a una revisión médica para determinar el estado de salud y el reencuentro con sus seres queridos.

El militar retirado había sido plagiado junto a su hermano, ingeniero civil Nadín Ortiz, cuando retornaban del Centro Diagnóstico Automotriz en la vía que conduce hacia la granja El Algodonal de la universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.

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Después de permanecer 50 días en cautiverio, Nadin fue liberado inicialmente, y recientemente las autoridades confirmaron la tan esperada liberación de Jhon, reuniéndose finalmente con sus familiares.

En el seno del hogar se atraviesa una difícil situación debido a los quebrantos de salud de la madre de los hermanos quien padece una enfermedad terminal.

Autoridades y allegados se pronuncian sobre esas prácticas solicitando el pronto regreso de las personas privadas de la libertad.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero, expresó la solidaridad a las familias que sufren esos flagelos y exigió la liberación de las demás personas que están lejos de casa como los adultos mayores Jorge Trigos Álvarez, secuestrado el 15 de febrero del presente año; el abogado Sanín Antonio Mena, retenido el 26 de mayo de 2023 y el avicultor Evangelista Bohórquez Contreras plagiado el 19 de marzo de 2020.