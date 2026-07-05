Experto advierte sobre el riesgo sísmico en Cúcuta tras los terremotos en Venezuela

Los devastadores terremotos registrados en Venezuela volvieron a encender las alertas en Colombia. Cúcuta está ubicada en una zona de alta amenaza sísmica, cuenta con sectores altamente vulnerables, un creciente número de edificaciones de gran altura y una población mucho mayor que la de hace 151 años, cuando el terremoto del 18 de mayo de 1875 destruyó gran parte de la ciudad.

Aunque se han realizado simulacros para preparar a la población frente a este tipo de emergencias, la capital nortesantandereana sigue a la espera de los estudios de microzonificación sísmica, fundamentales para la toma de decisiones y la planificación del desarrollo urbano frente a un fenómeno que, aunque no puede predecirse, sí puede mitigarse.

Carlos Humberto Flórez Góngora, docente universitario y director del Grupo de Investigación en Geotecnia Ambiental (GIGA) del programa de Ingeniería de Minas de la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta), explica los alcances del doble terremoto que golpeó a Caracas y al estado La Guaira.

En diálogo con La Opinión, el académico analiza las causas del desastre, sus consecuencias y las lecciones que debe asumir Cúcuta para reducir su vulnerabilidad frente a futuros eventos sísmicos.

¿Qué tan común es que se registre un doble terremoto en el mundo? ¿Este doblete sísmico como lo han denominado es frecuente se puede predecir?

Los sismos están ocurriendo de manera gradual en las fuentes sísmicas. De hecho y según información del Instituto de Investigaciones sobre terremotos de los Estados Unidos (EERI, por su sigla en inglés), en el panel de sismicidad del Funvisis (Fundación para la investigación sísmica de Venezuela) se muestran 138 eventos registrados entre el 24 y el 26 de junio de 2026. Lo normal es que ocurran eventos de baja magnitud, pero como los que se presentaron en Venezuela, un doblete sísmico de magnitud 7.2 y 7.5 si es un comportamiento atípico pero probable.

Un análisis de la NASA basado en imágenes de radar del satélite Sentinel-1 estimó que aproximadamente 58.870 edificaciones resultaron dañadas o destruidas en la región afectada. Organizaciones locales e independientes (como Vente Venezuela) elevan esta proyección a unas 63.000 estructuras con algún grado de afectación. ¿Es posible tener este grado de afectación por la magnitud de los sismos?

Sí, más aún si las estructuras afectadas corresponden a edificaciones viejas o construidas anteriores a la última norma sismo resistente actual en Venezuela (Covenin 1756-1-2019). También es probable que muchas de las edificaciones construidas recientemente no cumplían con las normas antisísmicas y terminaron colapsando de una manera desafortunada.