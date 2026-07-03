Estas son las 15 ciudades de América Latina favoritas para viajar solo

Cada vez son más los turistas que arman la maleta sin compañía. Ya no se trata de una excepción, sino de una forma de recorrer el mundo que gana terreno entre quienes buscan libertad total para decidir su propio itinerario, sin horarios ni acuerdos compartidos.

Ese fenómeno tiene en América Latina uno de sus territorios más fértiles. Así lo confirma un análisis reciente de GuruWalk, la plataforma en línea especializada en tours y experiencias guiadas, que rastreó el comportamiento de miles de viajeros alrededor del planeta.

Para construir el ranking, la compañía revisó las reservas hechas en su portal entre junio de 2025 y junio de 2026. Primero filtró las 150 ciudades con mayor volumen de reservas a nivel mundial y luego calculó qué porcentaje de esas reservas correspondía a viajeros que se movían solos.

El resultado sorprendió incluso a los propios analistas: 15 ciudades latinoamericanas se colaron entre las 50 con mayor proporción de viajeros solitarios del planeta. Y lo más llamativo es que tres de ellas ocupan puestos entre los seis primeros del ranking global, por encima de capitales tradicionalmente asociadas al turismo individual en Europa y Asia.

Santa Ana, El Salvador: la sorpresa centroamericana que le ganó a medio mundo

Santa Ana, ubicada a 65 kilómetros de San Salvador, en el occidente del país, se llevó el segundo lugar del ranking mundial. El 50% de las reservas hechas en esa ciudad correspondió a un único viajero, solo por detrás de Toronto, en Canadá, que lideró la clasificación.

El atractivo de Santa Ana está en su centro histórico, presidido por una de las catedrales neogóticas más imponentes de toda Centroamérica. Su distancia de las rutas turísticas más transitadas también juega a su favor: quienes la visitan buscan justamente eso, un destino que todavía no está saturado de multitudes.

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São Paulo se consolida como el destino sudamericano preferido para explorar sin compañía

La mayor metrópoli de Brasil ocupó el tercer puesto del listado mundial, con un 49,5% de reservas realizadas por viajeros individuales. Su escena cultural, gastronómica y nocturna, de nivel mundial, invita a los más aventureros a moverse por la ciudad a su propio ritmo, sin depender de un grupo.

São Paulo compite en ese terreno con ciudades asiáticas como Taipéi, en Taiwán, y Kuala Lumpur, en Malasia, que ocuparon el cuarto y quinto lugar del ranking global, respectivamente.

La Paz, Bolivia: la capital más alta del mundo también conquista a los viajeros solitarios

En el sexto puesto global apareció La Paz, con un 48,5% de reservas hechas por turistas que viajaban sin compañía. La ciudad boliviana, reconocida como la capital más alta del mundo, se ganó ese lugar gracias a su oferta particular: el Mercado de las Brujas, su extensa red de teleféricos con vistas panorámicas y un paisaje urbano que invita a perderse por sus calles sin necesidad de seguir un itinerario fijo.

Antigua Guatemala y Quito completan el top 15 mundial

Antigua Guatemala ocupó el puesto 14 del ranking, con un 42,5% de reservas individuales. Su centro histórico colonial, rodeado por tres volcanes, sus calles empedradas y la nutrida comunidad internacional que recibe cada año la convierten en uno de los destinos más acogedores de la región para quien viaja solo.

Justo detrás, en el puesto 15, quedó Quito, la capital ecuatoriana, con un 42% de reservas hechas por un único viajero. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es considerado uno de los mejor conservados de toda América Latina y resulta ideal para recorrerlo a pie, con calma y sin prisa.

Bogotá, entre las ciudades latinoamericanas más elegidas por los viajeros solos

La capital colombiana también hizo parte del listado global, en el puesto 23. GuruWalk destaca su escena cultural y su red de museos como los principales ganchos para el viajero que decide explorar la ciudad por su cuenta.

Bogotá comparte esa franja del ranking con otras capitales de la región que también atraen a este perfil de turista. Santiago de Chile quedó en el puesto 19, gracias a su oferta gastronómica y a barrios como Lastarria y Barrio Italia, además de una infraestructura que facilita el recorrido individual.

Montevideo apareció en el puesto 25, reconocida por la rambla junto al Río de la Plata y por un ambiente tranquilo que contrasta con el ritmo de otras capitales sudamericanas. Ciudad de Panamá quedó en el puesto 26, con el atractivo de combinar un moderno distrito financiero con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad.

Buenos Aires, célebre por el tango, sus cafés y una vida nocturna intensa, se ubicó en el puesto 32. Ciudad de México, considerada una de las grandes capitales culturales y gastronómicas del continente, quedó en el puesto 33.

Más abajo en la lista aparece Oaxaca, en el puesto 37, reconocida por su gastronomía, sus mercados tradicionales y su riqueza artesanal. Río de Janeiro, con sus playas, montañas y monumentos como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar, quedó en el puesto 38. Salvador de Bahía, referente de la herencia afrobrasileña y de expresiones como la capoeira y el samba-reggae, cerró en el puesto 39.

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La representación latinoamericana en el top 50 mundial la cierra Mérida, en México, en el puesto 48. Su arquitectura colonial, su cocina yucateca y su cercanía con Chichén Itzá la convierten en una de las principales puertas de entrada al mundo maya para el turista que viaja solo.

El listado completo: las 50 ciudades del mundo preferidas por los viajeros solitarios

1. Toronto, Canadá

2. Santa Ana, El Salvador

3. São Paulo, Brasil

4. Taipéi, Taiwán

5. Kuala Lumpur, Malasia

6. La Paz, Bolivia

7. Hong Kong

8. Skopie, Macedonia del Norte

9. Singapur

10. Belgrado, Serbia

11. Seúl, Corea del Sur

12. Bangkok, Tailandia

13. Shanghái, China

14. Antigua Guatemala, Guatemala

15. Quito, Ecuador

16. Chiang Mai, Tailandia

17. Vilna, Lituania

18. Pekín, China

19. Santiago de Chile, Chile

20. Melbourne, Australia

21. Tiflis, Georgia

22. Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

23. Bogotá, Colombia

24. Tallin, Estonia

25. Montevideo, Uruguay

26. Ciudad de Panamá, Panamá

27. Fráncfort, Alemania

28. Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

29. Riga, Letonia

30. Hué, Vietnam

31. Sofía, Bulgaria

32. Buenos Aires, Argentina

33. Ciudad de México, México

34. Hanói, Vietnam

35. Hoi An, Vietnam

36. Mánchester, Reino Unido

37. Oaxaca, México

38. Río de Janeiro, Brasil

39. Salvador, Brasil

40. Helsinki, Finlandia

41. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

42. Casablanca, Marruecos

43. Zúrich, Suiza

44. Wrocław, Polonia

45. Alicante, España

46. Gdańsk, Polonia

47. Niza, Francia

48. Mérida, México

49. Berlín, Alemania

50. Estambul, Turquía

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