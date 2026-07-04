William Villamizar obtiene el título de 'Gobernador Solidario e Incluyente de Colombia 2026'

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, fue reconocido con el título de “Gobernador Solidario e Incluyente de Colombia 2026”, otorgado por la Fundación Inclusocial.

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El reconocimiento destaca su gestión en la implementación de programas y políticas públicas con enfoque social, especialmente en la categoría Mejor Programa de Gobernanza Territorial y Garantía de Derechos de la Niñez, por ‘Creciendo en Paz’; iniciativa liderada por la gestora social, Cecilia Soler.

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