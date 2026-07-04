¿Qué fue el fuerte ruido que se escuchó en Cúcuta? Esto se sabe

Un fuerte ruido que fue escuchado sobre las 5:00 a.m de este sábado 4 de julio en el área metropolitana de Cúcuta causó alarma en los habitantes, quienes de inmediato dieron a conocer el hecho a través de redes sociales.

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Ante la preocupación de los habitantes, La Opinión consultó a fuentes militares sobre el suceso, quienes confirmaron que se trató del sobrevuelo de dos aviones IAI Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se encontraban cumpliendo labores de reconocimiento en varios departamentos del país.

Las actividades no están asociadas a ningún tipo de situación que ponga en riesgo a la población civil.

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