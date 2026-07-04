La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
¿Qué fue el fuerte ruido que se escuchó en Cúcuta? Esto se sabe
La situación generó incertidumbre entre los ciudadanos durante la madrugada de este 4 de julio.
Authored by
cesarmuñoz
Aviones IAI Kfir FAC. Foto: colprensa.
La opinión
La Opinión
Sábado, 4 de Julio de 2026

Un fuerte ruido que fue escuchado sobre las 5:00 a.m de este sábado 4 de julio en el área metropolitana de Cúcuta causó alarma en los habitantes, quienes de inmediato dieron a conocer el hecho a través de redes sociales.

Lea aquí: Robo de autopartes va en aumento en los barrios Colsag y La Riviera de Cúcuta

Ante la preocupación de los habitantes, La Opinión consultó a fuentes militares sobre el suceso, quienes confirmaron que se trató del sobrevuelo de dos aviones IAI Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se encontraban cumpliendo labores de reconocimiento en varios departamentos del país.

Las actividades no están asociadas a ningún tipo de situación que ponga en riesgo a la población civil.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Juan David Británico
Juan David Británico
Secuestraron y mataron a Juan, ¿y no pasó nada? Familia denuncia impunidad por crimen de cucuteño
La Opinión
El consorcio Alumbrado Público San José de Cúcuta fue citado a control político en el Concejo/Foto: Cortesía
El consorcio Alumbrado Público San José de Cúcuta fue citado a control político en el Concejo/Foto: Cortesía
Concejales denuncian atrasos en el plan de expansión 2025-2027 del alumbrado público de Cúcuta
La Opinión
Marca Región Norte de Santander. / Foto cortesía
Marca Región Norte de Santander. / Foto cortesía
Empresa de arroz estrena la Marca Región de Norte de Santander
La Opinión