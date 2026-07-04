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Robo de autopartes va en aumento en los barrios Colsag y La Riviera de Cúcuta
Ciudadanos denuncian que en el último mes seis vehículos han sido hurtados.
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Robos de autopartes en Colsag y La Riviera
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 4 de Julio de 2026

Habitantes de los barrios Colsag y La Riviera, en Cúcuta, denuncian que el robo de autopartes ha ido en aumento durante el presente año. Según explicó la comunidad, estos hurtos se presentan a cualquier hora del día.

Claudia Serrano, presidenta de la Junta de Acción Comunal, aseguró que los objetos que más roban los delincuentes son los retrovisores, las copas de los automóviles y los emblemas de los vehículos.  

“En el último mes se han presentado hurtos a seis carros. La mayoría de estos casos ocurre cerca de la avenida Los Libertadores y del parque Simón Bolívar”, indicó Serrano.

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En cuanto a los responsables, la lideresa social contó que son habitantes de calle y también sujetos que se movilizan en bicicleta, quienes en cuestión de segundos despojan de sus autopartes a los automóviles parqueados.

Asimismo, ciudadanos expusieron que las partes de automotores serían vendidas en el sector de La Tomatera y en el parque lineal. Además, se conoció que la frecuencia con la que ocurren estos hechos ha llevado a que algunas personas prefieran movilizarse en taxi o a pie.

Robos de autoapartes en el parque Simón Bolívar.

 

Peatones y motociclistas también se ven afectados 

Mariela Celis, habitante del barrio Colsag, enfatizó que otro punto donde se presentan varios robos es la avenida 13 con calle 5A.

De acuerdo con sus palabras, en esa zona los hurtos no se limitan únicamente a los automóviles, sino que también afectan a transeúntes y motociclistas.

“Este año se presentó un robo a un domiciliario, quien terminó gravemente herido. Los atracos bajo la modalidad de manada también se han vuelto frecuentes, principalmente después de las 6:00 de la tarde”, precisó.

Igualmente, la comunidad destacó que desde el año pasado han sido robadas dos motocicletas y una vivienda en el barrio. Ante este panorama, los habitantes piden que se fortalezca la seguridad y que exista una reacción más rápida por parte de las autoridades.

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Responde la Policía

Frente a estos delitos, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) afirmó que ha adelantado acciones institucionales con el fin de contrarrestar el hurto de autopartes en la ciudad.

Entre ellas, la Mecuc aseguró que la Policía Judicial se encuentra investigando los hechos y que la Sijín ha realizado controles e intervenciones en establecimientos dedicados a la venta de repuestos.

“También se vienen adelantando de manera reiterada puestos de control, así como el Plan Blindaje en las zonas priorizadas y críticas de Cúcuta”, concluyeron.

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