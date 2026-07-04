Robo de autopartes va en aumento en los barrios Colsag y La Riviera de Cúcuta

Habitantes de los barrios Colsag y La Riviera, en Cúcuta, denuncian que el robo de autopartes ha ido en aumento durante el presente año. Según explicó la comunidad, estos hurtos se presentan a cualquier hora del día.

Claudia Serrano, presidenta de la Junta de Acción Comunal, aseguró que los objetos que más roban los delincuentes son los retrovisores, las copas de los automóviles y los emblemas de los vehículos.

“En el último mes se han presentado hurtos a seis carros. La mayoría de estos casos ocurre cerca de la avenida Los Libertadores y del parque Simón Bolívar”, indicó Serrano.

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En cuanto a los responsables, la lideresa social contó que son habitantes de calle y también sujetos que se movilizan en bicicleta, quienes en cuestión de segundos despojan de sus autopartes a los automóviles parqueados.

Asimismo, ciudadanos expusieron que las partes de automotores serían vendidas en el sector de La Tomatera y en el parque lineal. Además, se conoció que la frecuencia con la que ocurren estos hechos ha llevado a que algunas personas prefieran movilizarse en taxi o a pie.