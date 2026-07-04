Robo de autopartes va en aumento en los barrios Colsag y La Riviera de Cúcuta

Peatones y motociclistas también se ven afectados
Mariela Celis, habitante del barrio Colsag, enfatizó que otro punto donde se presentan varios robos es la avenida 13 con calle 5A.
De acuerdo con sus palabras, en esa zona los hurtos no se limitan únicamente a los automóviles, sino que también afectan a transeúntes y motociclistas.
“Este año se presentó un robo a un domiciliario, quien terminó gravemente herido. Los atracos bajo la modalidad de manada también se han vuelto frecuentes, principalmente después de las 6:00 de la tarde”, precisó.
Igualmente, la comunidad destacó que desde el año pasado han sido robadas dos motocicletas y una vivienda en el barrio. Ante este panorama, los habitantes piden que se fortalezca la seguridad y que exista una reacción más rápida por parte de las autoridades.
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Responde la Policía
Frente a estos delitos, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) afirmó que ha adelantado acciones institucionales con el fin de contrarrestar el hurto de autopartes en la ciudad.
Entre ellas, la Mecuc aseguró que la Policía Judicial se encuentra investigando los hechos y que la Sijín ha realizado controles e intervenciones en establecimientos dedicados a la venta de repuestos.
“También se vienen adelantando de manera reiterada puestos de control, así como el Plan Blindaje en las zonas priorizadas y críticas de Cúcuta”, concluyeron.
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