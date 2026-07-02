Flujo migratorio en la frontera con Venezuela se mantiene estable tras terremotos

Los terremotos que devastaron el centro-norte de Venezuela no provocaron una crisis migratoria hacia Colombia. Un reporte divulgado este jueves por Migración Colombia muestra que los flujos en la frontera bilateral se han mantenido estables durante el primer semestre del año y que, incluso después del doble sismo del 24 de junio, no se registró un incremento extraordinario en el ingreso de venezolanos al país.

Según el informe oficial, entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026 se registró un promedio diario de 56.336 ingresos y 56.890 salidas por los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Además, los datos consolidados hasta el 29 de junio evidencian que la emergencia sísmica no alteró de manera significativa la dinámica migratoria.

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En los últimos 30 días, las autoridades contabilizaron 33.482 ingresos y 32.753 salidas, para un saldo positivo de apenas 729 movimientos. No obstante, ese volumen representa una disminución del 32,3 % frente al mismo periodo de 2025, lo que refleja una reducción general de la movilidad formal en la frontera.

El comportamiento registrado durante junio muestra una ligera predominancia de las salidas sobre las entradas, una tendencia que se mantuvo estable incluso después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio.

Estas cifras contrastan con las proyecciones de algunos analistas, que anticipaban un éxodo masivo desde las zonas más afectadas, como La Guaira y el área metropolitana de Caracas. Al cierre de junio, los datos de Migración Colombia indican que la población afectada optó principalmente por desplazamientos internos o permaneció en territorio venezolano a la espera de la ayuda humanitaria desplegada por las autoridades y la comunidad internacional.

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