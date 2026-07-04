Cúcuta estrena su primera Fotomaratón para retratar la biodiversidad y la memoria.

La primera Fotomaratón Ruta de la Esperanza se realizará en el Parque Cultural y de Memoria Organización La Esperanza con el objetivo de promover la fotografía como una herramienta para descubrir, conservar y narrar la riqueza natural y cultural del territorio.

Este evento, pionero en Cúcuta, invita a aficionados y amantes de la fotografía a recorrer el parque para capturar imágenes de su biodiversidad y de los elementos que representan la memoria, la conservación y el encuentro ciudadano.

La iniciativa hace parte de la presentación del Inventario Taxonómico, desarrollado en el marco del proyecto Ecosistemas que Sanan en alianza con la Universidad de Pamplona. Este estudio documenta las especies presentes en el parque y busca fortalecer el conocimiento y la apropiación ciudadana sobre la biodiversidad como base para su protección.

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Según los organizadores, conocer el entorno natural permite generar mayor conciencia ambiental y sentido de pertenencia.

Las fotografías serán evaluadas por un jurado integrado por representantes de la academia, los medios de comunicación, la conservación ambiental y la fotografía.

Además, la actividad cuenta con el respaldo de Latente Galería y el patrocinio de diversas instituciones y empresas regionales, consolidándose como una propuesta que une arte, memoria, participación ciudadana y protección del patrimonio natural.

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