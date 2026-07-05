Choques en Cúcuta dejan tres heridos, uno de ellos es un policía de Tránsito 

En una Unidad de Cuidados Intensivos se recupera un uniformado adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte (Setra) del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el Anillo Vial Oriental.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue identificada como Javier Cifuentes Hurtado, quien fue encontrado tendido sobre el kilómetro 55, en la entrada hacia la antigua vía de Boconó, en jurisdicción de Villa del Rosario.

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Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), luego del llamado que hicieron en la mañana de ayer varios habitantes del sector, quienes además gestionaron el traslado de Cifuentes a un centro asistencial.

Al parecer, el agente fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, dejándolo gravemente herido sobre el asfalto. Cuando fue hallado, el uniformado se encontraba inconsciente.

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Más tarde, en la avenida Camilo Daza de Cúcuta, a la altura del barrio Pizarro, una pareja que se movilizaba en una motocicleta de placa TYN-19G resultó gravemente herida tras chocar contra un taxi de placas TJP-202.

El impacto fue tan fuerte que la motocicleta quedó completamente destruida, al igual que la parte frontal del taxi.

Una ambulancia llegó al sitio y trasladó a los lesionados a un centro asistencial, mientras alféreces de la Secretaría de Movilidad atendían el siniestro e iniciaban las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho.

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