Cúcuta: con un disparo le acabaron la alegría por el triunfo de Colombia

La celebración por el triunfo de la Selección Colombia ante Ghana, en el Mundial de Fútbol, terminó de la peor manera para un habitante de la ciudadela Juan Atalaya, quien en la madrugada de ayer resultó herido de un disparo durante un atraco en la autopista que conduce a El Zulia.

La víctima fue encontrada tendida en plena vía, a la altura del sector La Llanerita, por varios motociclistas que transitaban por la zona y decidieron auxiliarla. El joven estaba boca arriba y presentaba un charco de sangre a la altura de la cabeza.

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El herido fue identificado como José Fabián Beltrán Bedoya, quien vestía una franela alusiva a la Selección Colombia y se movilizaba en una motocicleta.

"¡No suelte la mano, no suelte la mano, chino! Tranquilo, papá, que se va a recuperar", le dijo uno de los buenos samaritanos al joven, mientras otro vecino lo sostenía de la mano para darle ánimo.

En medio de su estado y con pocas palabras, Beltrán alcanzó a relatar que había sido atacado durante un atraco. Aunque inicialmente intentaron subirlo a una motocicleta para llevarlo a un centro asistencial, el conductor de un vehículo particular se ofreció a trasladarlo al Policlínico de Atalaya, donde recibió atención médica.

De acuerdo con la información que entregó a los uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), el joven fue interceptado por varios delincuentes que se movilizaban en diferentes motocicletas. Al oponer resistencia al robo, uno de ellos le disparó con un arma traumática.

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Atracadero

Residentes de La Llanerita aseguraron a este medio que ese sector se ha convertido en un punto crítico para los delincuentes y que los hurtos son constantes.

"Es muy oscuro y muy solo después de las 6:00 de la tarde. No es la primera vez que roban a alguien por aquí", afirmó una comerciante informal.

Trabajadores de una chatarrería manifestaron que el patrullaje policial es prácticamente inexistente y que la zona boscosa ubicada a un costado de la vía facilita que los delincuentes actúen.

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"Hace un tiempo, en la entrada de La Llanerita, pusieron un letrero que decía: 'Atracadero después de las 6:00 de la noche', para que la Policía se diera cuenta de la situación, pero lo quitaron. Necesitamos que las autoridades hagan presencia", expresó un habitante.

Según los vecinos consultados, en las últimas dos semanas se han registrado, por lo menos, tres robos de teléfonos celulares.

En el sitio donde ocurrió el más reciente atraco hay un establecimiento comercial con cámaras de seguridad, cuyas grabaciones podrían servir para identificar a los responsables.

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