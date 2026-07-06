Muerte sobre ruedas en Cúcuta: dos motociclistas se estrellaron

En las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, las vías de Cúcuta se tiñeron de sangre y cobraron las vidas de dos jóvenes que se movilizaban en motocicleta.

El primer accidente ocurrió en el Anillo Vial Occidental, a la altura de la carretera que conduce a la urbanización Cormoranes. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde del sábado cuando Maykool Rodolfo Pava se encontró con la muerte.

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El joven se desplazaba en una motocicleta AKT, de placa ZKO-56E, cuando perdió el control y terminó debajo de una de las ruedas delanteras de una volqueta verde, de placas UVU-101 de Floridablanca, que, al parecer, se encontraba estacionada a un costado de la vía.

Presuntamente, Pava se movilizaba en dirección a Trigal del Norte a alta velocidad y no guardó la distancia prudencial con respecto al camión estacionado, por lo que terminó colisionando contra este. La motocicleta quedó totalmente destrozada tras el impacto.

El hombre quedó tendido boca arriba, en medio de un lago de sangre. Debido a los graves politraumatismos, principalmente en la cabeza, Maykool falleció en el lugar. Se desconoce si portaba casco de seguridad.

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La lamentable escena se llenó de curiosos que grabaron imágenes de lo ocurrido y comenzaron a difundirlas en redes sociales, con el fin de que los familiares de la víctima se enteraran y acudieran al sitio.

Las autoridades de tránsito se encargaron de realizar la planimetría del accidente y el levantamiento del cadáver, para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicaría la necropsia de rigor. Las causas del hecho son materia de investigación.

En redes sociales, familiares y amigos expresaron su tristeza por la repentina partida de Pava. Al mismo tiempo, pidieron a las autoridades ejercer mayor control sobre el Anillo Vial debido a los constantes casos de mal parqueo y exceso de velocidad.

Colisionó contra el separador de la vía

Más tarde, en la madrugada del domingo, otro accidente fatal ocurrió sobre la avenida Los Libertadores, a la altura del puente de guadua Arnulfo Briceño, donde quedó tendido, sin signos vitales, Luis Alejandro Parra Molina, de 30 años, conocido entre sus allegados como Lucho o Parrita.

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El joven se desplazaba en una motocicleta Honda, blanca con destino al aeropuerto, pero perdió el control del vehículo y chocó contra el separador de la vía. Parra quedó sobre el asfalto, mientras que la moto terminó a cerca de un metro de distancia.

"¡Qué pesar, viejo Lucho! Que Dios te tenga en un mejor lugar", expresó su amigo Ángel Quintero Blanco a través de Facebook.

Por su parte, Fredy Moncada manifestó que "siempre vivirán" en sus corazones "la risa y la alegría de Luchito". "Paz en su tumba, compañero de trabajo", escribió.

Presuntamente, el exceso de velocidad con el que se movilizaba el joven, sumado al aparente consumo de licor, habría provocado el siniestro vial. Su muerte fue inmediata. Al lugar acudieron alféreces de la Secretaría de Movilidad de Cúcuta para adelantar la inspección técnica e iniciar las investigaciones correspondientes.

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