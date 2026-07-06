Chevyplan deberá pagar más de $17,5 millones tras sanción de la Supersociedades

Por no entregar la información requerida durante un proceso de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Sociedades impuso una multa a Chevyplan S.A. por valor de $17.509.050.



La multa fue impuesta a raíz de múltiples peticiones y quejas presentadas por suscriptores de planes de autofinanciamiento comercial.



Frente a estas solicitudes, la Superservicios trasladó los respectivos casos a la sociedad para que ejerciera su derecho de defensa y se pronunciara sobre los hechos planteados. Sin embargo, la compañía no atendió los requerimientos formulados.

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El ente de control destacó que durante el proceso Chevyplan manifestó que la falta de respuesta obedeció a dificultades técnicas asociadas a sus sistemas de correo electrónico. No obstante, la Supersociedades verificó que las comunicaciones oficiales fueron remitidas de manera adecuada a los canales registrados por la sociedad y reiteró que las contingencias internas de carácter tecnológico no eximen del cumplimiento de sus obligaciones legales.



“Si bien la entidad valoró las explicaciones presentadas como una circunstancia atenuante al momento de determinar la sanción, concluyó que se configuró la conducta prevista en el artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), relacionada con la renuencia a suministrar información requerida por una autoridad administrativa”, destacó la Supersociedades.



Además, Chevyplan deberá remitir la información solicitada en los requerimientos pendientes dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución sancionatoria.

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