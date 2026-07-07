Altos costos e inseguridad golpean el transporte de carga en Colombia

El transporte de carga mueve buena parte de la economía colombiana, pero también enfrenta uno de los momentos más desafiantes de los últimos años.

El Ministerio de Transporte reportó que durante 2025 se movilizaron más de 151 millones de toneladas de mercancías y en lo corrido de 2026 van más de 67 millones de toneladas.

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Sin embargo, el sector debe enfrentar mayores costos operativos, una infraestructura vulnerable y crecientes riesgos de seguridad que impactan directamente la competitividad.

Según el Mintransporte, durante los primeros meses de este año el valor de la movilización de la carga creció entre 5% y 9%, mientras que los costos por hora de operación aumentaron entre 21% y 30%, impulsados por ajustes en el precio del ACPM, las tarifas de los peajes y mayores tiempos de cargue, descargue y espera.

De acuerdo con la empresa de corredores de seguros Gallagher, a este panorama se suma que solo en los primeros meses del año el Gobierno reportó 190 emergencias en la red vial nacional, entre cierres parciales y totales ocasionados por la temporada de lluvias, afectando carreteras estratégicas para el abastecimiento y la movilidad de mercancías.

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Igualmente, la seguridad y el orden público sigue siendo otro de los grandes desafíos del sector. Cifras de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) indican que el año pasado se registraron cerca de 700 bloqueos en las vías nacionales, los cuales ocasionaron pérdidas cercanas a $1,9 billones.

El gremio también ha advertido sobre las afectaciones que generan las restricciones de movilidad en departamentos como Cauca, Chocó y Norte de Santander por la presencia de grupos armados ilegales, además de delitos como la piratería terrestre y el hurto de mercancías.

“Hoy el mayor riesgo para una empresa no es únicamente perder una carga, es que un bloqueo, un cierre vial o un hecho de inseguridad detenga toda su cadena de abastecimiento, afecte sus compromisos comerciales y termine impactando sus resultados financieros. La gestión del riesgo dejó de ser una decisión del área de seguros para convertirse en un asunto estratégico del negocio”, afirmó el gerente de Placement de Gallagher Colombia, José Carrión.

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El especialista explicó que las organizaciones deben prepararse para enfrentar escenarios que van desde accidentes de tránsito y robos de mercancía hasta interrupciones de negocio, responsabilidad civil, fenómenos naturales y fallas en la cadena de suministro.

“Las empresas que hoy revisen sus mapas de riesgo y fortalezcan sus estrategias de prevención tendrán una ventaja competitiva frente a aquellas que solo reaccionan cuando ocurre una pérdida. En logística, la resiliencia ya es un factor de competitividad”, concluyó Carrión.

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