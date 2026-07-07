Norte de Santander brilló en Londres con el talento de las hermanas Flórez

Sara y Mayra Flórez Bohórquez, de 11 y 10 años de edad, son dos hermanas que representaron a Norte de Santander en Londres con su invento de robótica. El evento en el que brillaron las menores fue la International Greenwich Olympiad, desarrollada del 14 al 20 de junio.

Alexander Flórez Martínez, padre de las niñas, explicó que el invento con el que viajaron sus hijas consiste en una tabla pitagórica para aprender multiplicaciones.

“La tabla va acompañada de un robot con forma de carro para que las personas puedan dirigirlo hacia la respuesta correcta. El robot fue programado por ellas, quienes, a su vez, diseñaron una ruleta que, al girarla, propone un ejercicio matemático”, añadió.

Asimismo, Flórez Martínez afirmó que su participación en ese espacio fue posible tras destacarse en eventos organizados por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi).

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De esta manera, aseguró que un evento desarrollado en Panamá, en 2025, fue el que les dio el aval para participar en las Olimpiadas de Greenwich.

La ciudad les brindó su apoyo

Pese a esta importante oportunidad, la falta de recursos suficientes representó inicialmente un reto. Sin embargo, el apoyo de diferentes entidades y actores hizo posible su viaje y participación en Inglaterra.

De acuerdo con Martha Bohórquez, madre de las menores, durante este proceso contaron con un importante respaldo por parte de la Gobernación de Norte de Santander.

“La Gobernación nos ayudó con los viáticos de las niñas, por lo que nos sentimos profundamente agradecidos con ellos. De igual manera, la Cámara de Comercio y el colegio Padre Luis Variara, donde estudian las niñas, nos brindaron su apoyo”, agregó.

Sobre las olimpiadas, los padres de familia aseguraron que la participación fue un éxito, pues con su invento obtuvieron el cuarto puesto y una mención honorífica en la categoría de Ciencias de la Computación.

