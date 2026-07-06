Aerocivil responde a críticas por contratación y defiende cambios en su administración

La Aeronáutica Civil respondió a los cuestionamientos que han surgido en los últimos días sobre sus procesos de contratación y los recientes cambios administrativos dentro de la entidad.

Infórmese: Petro reactiva la orden de extradición contra alias Chiquito Malo

En un comunicado, la entidad afirmó que las modificaciones implementadas buscan democratizar la contratación pública, ampliar la participación de nuevos oferentes y fortalecer la transparencia institucional.



La entidad señaló que, durante más de dos décadas, algunos procesos jurídicos y contractuales permanecieron concentrados de manera recurrente en un mismo grupo de contratistas, razón por la cual la actual administración decidió adoptar una política de apertura para fomentar la libre competencia.

Siga leyendo: Juzgado impone arresto y multa al ministro de Trabajo por incumplir tutela relacionada con RTVC

"Esta estrategia busca fomentar la libre competencia y dar apertura a nuevos oferentes en sectores que históricamente carecían de pluralidad", indicó la Aerocivil.



En ese mismo pronunciamiento rechazó "las acciones coordinadas, de carácter interno y externo, que pretenden intimidar la gestión institucional con el único fin de mantener privilegios antiguos y evitar el cambio social y administrativo".



Frente a las críticas relacionadas con la vinculación de personal, la entidad sostuvo que las designaciones de libre nombramiento y remoción cumplen con los controles legales establecidos.

Infórmese: Presidenta de la Corte Constitucional llama a defender la Constitución de 1991

Explicó que, tras la recepción de las postulaciones, se realiza la verificación de requisitos y posteriormente la publicación de las hojas de vida para control ciudadano, como parte de los mecanismos de transparencia.



La Aerocivil también defendió la renovación de su planta directiva al señalar que busca transformar prácticas organizacionales que, según indicó, durante años promovieron divisiones internas y limitaron el acceso de nuevos perfiles a cargos estratégicos.



En cuanto a la salida del exsecretario general de la entidad. La administración aseguró que la desvinculación del funcionario no obedeció a presiones de ningún tipo y precisó que este dejó el cargo luego de superar un concurso de méritos para asumir una nueva responsabilidad en otra entidad del Estado.



"La salida del doctor Nelson, quien se desempeñaba como secretario general de la institución, no obedeció a presiones de ninguna índole. El exfuncionario cesó sus funciones tras haber superado con éxito un concurso de méritos, permitiéndole posesionarse en una nueva dignidad en otra entidad del Estado", señaló el comunicado.



Asimismo, la Aerocivil hizo un llamado a evitar la difusión de información que, según la entidad, pueda afectar el buen nombre de los funcionarios o distorsionar los procesos institucionales.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion