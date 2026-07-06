Usted dejó las armas, pero nunca se desmovilizó: nueva carta de Leyva a Petro

En una nueva carta, el excanciller Álvaro Leyva lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro por su actuación durante el proceso de empalme con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

"De dientes para afuera acepta que De la Espriella ganó las elecciones, pero entorpece el proceso de empalme", afirmó Leyva en la misiva.

El exministro aseguró que conoce al mandatario y sostuvo que este estaría promoviendo acciones para desconocer el resultado de las elecciones y afectar la transición de gobierno.

Como ejemplo, mencionó los 139 nombramientos realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 25 de junio, los cuales, según dijo, corresponden a funcionarios cercanos al actual Gobierno.

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"Mientras tanto aprovecha para insertar en la burocracia nacional gente enemiga del nuevo gobierno. Es una clásica operación de dañina infiltración. Esto lo denomino yo 'Petro en estado puro'", escribió.

Leyva agregó que el presidente "siempre busca cómo engañar, cómo dañar y cómo afectar la democracia" y aseguró: "Usted dejó de usar las armas, pero nunca se desmovilizó".

El excanciller sostuvo que el empalme debe desarrollarse con lealtad democrática y respeto por las instituciones. Sin embargo, afirmó que Petro desconoce el resultado electoral y continúa realizando nombramientos sin reconocer el triunfo de De la Espriella.

"Petro, serénese, salga de su estado de negación. Haga las maletas, de pronto incluso para un largo viaje. Absténgase de seguir haciéndole daño al país. Hoy su figura es solo un mal recuerdo de esa oportunidad perdida. Usted es pasado y su futuro pinta mal", expresó.

Finalmente, Leyva pidió la intervención de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la comunidad internacional y la ciudadanía para que revisen los nombramientos realizados durante las últimas semanas del Gobierno y, según afirmó, garanticen el respeto por la democracia y los resultados de las elecciones.

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