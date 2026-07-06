Petro reactiva la orden de extradición contra alias Chiquito Malo

A pocas semanas de finalizar su gobierno, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución que ordena la reactivación de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.



Se trata de la resolución ejecutiva número 261 de 2026, la cual también fue firmada por el ministro de justicia, Jorge Iván Cuervo. En ella se concede la extradición del máximo cabecilla del Clan del Golfo.



“El gobierno nacional concederá la extradición del ciudadano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, priorizando el mecanismo de cooperación internacional”, señala el documento.



Chiquito Malo es requerido por la Corte distrital de los Estados Unidos del distrito sur de la Florida por el delito de posesión y tráfico de cocaína.



De acuerdo con la resolución emitida por el gobierno, una vez cumpla su condena en Estados Unidos, Chiquito Malo deberá ser devuelto a Colombia para que responda ante los diversos procesos penales que están activos en su contra y que tiene pendientes por resolver.

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Entre estos hay varios delitos de homicidio en Bogotá y Córdoba, desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, financiación al terrorismo y uso de menores para la comisión de delitos.



Esta reactivación de la orden de captura y del proceso de reactivación del jefe máximo del Clan del Golfo se da luego de se suspendieran todos los diálogos con ese grupo, algunos de los cuales se llevaron a cabo en Catar.



Noticias Caracol reveló recientemente la existencia de supuestas negociaciones secretas con esa estructura armada, como lo mostraban audios del excomisionado de paz Danilo Rueda, en la que le proponía a ese grupo ilegal que tanto ellos como la fuerza pública se quedaran "congelados".





El pasado 1 de julio, el presidente Petro aceptó los graves errores en esta política, señalando que no mostraron su voluntad para aportar en los diálogos de paz.



“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias Chiquito Malo. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado. Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias "el Zarco", señaló.

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Y agregó en su mensaje que “para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”.



Pese a los cuestionamientos de este diseño de la paz total y al excomisionado de paz Danilo Rueda, Petro también se despachó contra la Fiscalía General, a la que responsabilizó de que "no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por una línea construida desde el pasado por los EE. UU. que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos”.

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