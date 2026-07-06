Medellín condecoró a los 22 bomberos que participaron en las labores de rescate tras los terremotos en Venezuela

En una emotiva ceremonia celebrada en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín, el distrito condecoró este lunes 6 de julio a un contingente de 22 miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, entre ellos una mujer, quienes regresaron al país tras una intensa semana de operaciones humanitarias en territorio venezolano, fuertemente golpeado por los dos terremotos del pasado 24 de junio.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encabezó el acto de condecoración. En su discurso, el mandatario distrital exaltó los lazos de hermandad y enfatizó que, ante tragedias de esta magnitud, las fronteras geopolíticas pasan a un otro plano.

“El propósito es que mantengan el contacto con las personas de Venezuela con las que ustedes pudieron tejer ya unos lazos de amistad”, manifestó el alcalde durante su intervención.

El mandatario hizo una reflexión sobre el ciclo de atención que sufren este tipo de catástrofes internacionales, donde las comunidades damnificadas suelen quedar en el olvido una vez baja el furor de las noticias.

“Díganles que no están solos, porque esas tragedias, por lo general, y ustedes lo conocen, mientras tienen la atención mediática, van llegando las ayudas; pero en la semana se va acortando eso y se van quedando estas comunidades y las víctimas. No los abandonemos”, agregó.

Lo que dijo el Cuerpo de Bomberos Medellín

Los socorristas paisas, integrantes del grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano por sus siglas en inglés), operaron en una de las zonas con mayor nivel de destrucción y complejidad logística: el sector de La Guaira, específicamente en las inmediaciones de la ciudad de Maiquetía. Esta región costera norteña concentró, junto a la capital Caracas, los peores colapsos de infraestructura debido a la cercanía con el epicentro del desastre.

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Durante siete jornadas continuas de máxima exigencia técnica, el equipo de rescate de Medellín concentró sus esfuerzos en estructuras habitacionales totalmente destruidas. No obstante, las extremas condiciones del terreno y la severidad de los desplomes marcaron un balance complejo para la delegación.

El capitán del Cuerpo de Bomberos de Medellín, Roberto de Jesús Urquijo, ofreció un informe detallado sobre el alcance de las operaciones en Maiquetía.

“Como resultado de las labores desarrolladas, se logró la recuperación de cuatro víctimas fallecidas”, detalló el oficial. Urquijo precisó además que los rescatistas lograron identificar a otras 17 personas localizadas entre las ruinas, cuya intervención directa fue imposible debido a prioridades operacionales fijadas por el sistema de comando o por la falta de garantías de seguridad en las estructuras colapsadas.

Pese al alto riesgo de réplicas en la zona costera, la misión concluyó con un parte de victoria en seguridad ocupacional. “La misión concluyó sin cero personas lesionadas por parte de nosotros. Esto refleja el compromiso con la seguridad operacional y la disciplina del equipo”, recalcó el capitán.

Por su parte, el bombero Didier Acevedo compartió el impacto humano que representó enfrentar la devastación en Venezuela.

“Muchachos, un terremoto no es fácil para nadie. Pero nosotros con nuestro profesionalismo, nuestra humanidad y nuestra empatía dimos tranquilidad y apoyo a muchas personas afectadas y que lo perdieron todo. Nuestros hermanos bomberos venezolanos aprendieron tanto de nuestro trabajo y nunca se sintieron solos”, añadió Acevedo, quien agradeció el respaldo logístico permanente que recibieron sus familias en Medellín mientras ellos arriesgaban sus vidas.

La atención aún debe continuar

Precisamente, debido a la inestabilidad habitacional del país vecino, el distrito de Medellín informó que esta primera incursión de los bomberos abre la puerta a una segunda fase de asistencia.

En los próximos días se evaluará el envío de misiones técnicas conformadas por ingenieros y otros expertos. El objetivo será evaluar los cientos de edificios que, si bien no se desplomaron del todo durante los sismos, quedaron en un estado crítico y representan un riesgo inminente para la población civil que intenta regresar a sus hogares.

De acuerdo con los balances oficiales consolidados hasta el día de hoy por el Gobierno venezolano, la cifra de víctimas mortales confirmadas asciende a 3.342 personas, mientras que los heridos ya superan los 16.740.

Adicionalmente, decenas de miles de ciudadanos permanecen reportados en plataformas de búsqueda de desaparecidos, y más de 10.000 damnificados se encuentran viviendo en campamentos de refugio transitorios.

Tomado de El Colombiano.

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