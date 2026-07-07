Salidas de colombianos crecen, mientras llegada de visitantes caen, alerta Anato

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo reveló que la salida de colombianos al exterior creció 12,6%, entre enero y mayo.



Así lo reveló la asociación gremial a través de un análisis donde destacó que el turismo local ha demostrado gran dinamismo durante los últimos meses. Sin embargo, la recepción de no residentes no mostró el mismo comportamiento.



El total de visitantes no residentes cayó en un 1,6% en el mismo periodo, al pasar de 2,5 millones en 2025 a 2,4 millones en 2026.



En tanto que los visitantes extranjeros, que concentran cerca de 8 de cada 10 visitantes no residentes, apenas crecieron un 0,5%, mientras que los colombianos residentes en el exterior disminuyeron un 9,1% y los pasajeros en cruceros internacionales cayeron un 8,2%.



“Este comportamiento se presenta en un contexto en el que la conectividad aérea del país mantiene una base relevante, aunque con señales mixtas. En el mercado internacional, Colombia registró un promedio de 1.522 frecuencias semanales en lo corrido a junio de 2026, con un leve crecimiento del 0,5% frente a 2025”, indicó Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato.

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La líder gremial también destacó que a esta situación se suma la apreciación del peso frente al dólar, la cual genera un doble efecto sobre el turismo. Por un lado, puede incentivar la salida de colombianos al exterior al hacer más asequibles los costos de los viajes internacionales; por otro lado, representa un fuerte reto para el turismo receptivo, ya que reduce el atractivo económico del país para los visitantes extranjeros.



Anato indicó que al cierre de junio de 2026 la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.443,59, lo que representa una caída cercana al 15%, frente al mismo periodo del año anterior.



En ese sentido, estos hechos destacan la necesidad de adoptar medidas que permitan prevenir afectaciones, adoptando para fortalecer las estrategias de promoción y competitividad para que el país logre convertir su conectividad aérea en una mayor llegada de viajeros internacionales.



“Colombia cuenta con fortalezas importantes para recuperar dinamismo en el turismo receptivo: una oferta diversa de destinos, experiencias culturales y naturales, una conectividad aérea internacional consolidada y un sector turístico preparado para responder a las nuevas tendencias del viajero. Por ello, fortalecer la promoción internacional, mejorar la competitividad y articular esfuerzos público-privados será clave para convertir la capacidad aérea disponible en una mayor llegada de visitantes al país” afirmó la dirigente gremial.

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