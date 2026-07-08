Petro insiste en denunciar un supuesto fraude electoral y mantiene la tensión con el gobierno entrante

El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa insistiendo en sus denuncias sobre supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio.



En una serie de mensajes en su red social X, el mandatario aseguró que cuenta con 70 mil testigos digitales que “rastrearon la metadata de los E14” y, según él, “escrutaron la verdad que no encontraron los jueces de escrutinio porque no saben de las nuevas tecnologías de la informática y la inteligencia artificial”.



“Jamás decir la verdad desconoce la Constitución”, agregó el mandatario en otra publicación.

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Su negativa a reconocer los resultados electorales del pasado 21 de junio llevaron a que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, suspendiera el empalme por sectores que estaba previsto para ayer, martes 7 de julio.



“No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas. Eso es inaceptable”, señaló De la Espriella.



Hasta el momento, no se ven posibilidades de que el empalme se retome. Los ministros del gobierno saliente realizaron ayer empalmes de sus sectores frentes a sillas vacías en donde estaba previsto que se sentaran los representantes del gobierno entrante, mientras que el equipo de empalme de este se reunió en su sede.