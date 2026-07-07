De la Espriella anuncia seis nuevos nombramientos para su gabinete ministerial

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes seis nuevas designaciones para integrar el gabinete con el que iniciará su gobierno a partir del próximo 7 de agosto.

A través de un comunicado, el mandatario electo confirmó los nombres de quienes estarán al frente de los ministerios de Transporte, Comercio, Educación, Vivienda, Deporte y Justicia, y aseguró que se trata de perfiles con experiencia técnica y trayectoria en la administración pública.

Entre los nombramientos se destaca el de Elsa Noguera, economista, exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien asumirá el Ministerio de Transporte.

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Por su parte, el abogado barranquillero y exsenador Mauricio Gómez Amín, quien además fue jefe de debate durante la campaña presidencial de De la Espriella, estará al frente del Ministerio de Comercio.

La exfiscal general de la Nación y exsenadora Viviane Morales fue designada como ministra de Educación, mientras que el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien se desempeñó como gerente nacional de regiones durante la campaña, dirigirá el Ministerio de Vivienda.

Asimismo, Juliana Gutiérrez, administradora de empresas con experiencia en trabajo con comunidades vulnerables, encabezará el Ministerio del Deporte.

Finalmente, el penalista Iván Cancino, con más de dos décadas de trayectoria profesional, exdecano universitario y especialista en ciencias penales y criminológicas, fue designado como ministro de Justicia.

En el comunicado, De la Espriella afirmó que estas designaciones ratifican su compromiso de conformar "un gabinete de los mejores", integrado por personas con perfiles técnicos, experiencia territorial y trayectorias que respalden las responsabilidades de cada cartera.

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