Tras romper el empalme, Gobierno Petro anuncia denuncia contra equipo de De la Espriella

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien ha liderado el empalme por parte del gobierno saliente, anunció acciones legales contra el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, tras suspender el empalme.



En respuesta a la decisión anunciada por de la Espriella, Ávila ordenó a todos los ministros y directores de departamento actuar de la misma manera y suspender este proceso que iniciaba hoy en todas las carteras.



En las declaraciones entregadas en la Casa de Nariño señaló que su intención era la de tener un gesto de altura institucional y democracia en este proceso de empalme, pero “solamente hemos recibido agravios y respetos calumnias y ofensas y no aceptamos una sola agresión más ni una amenaza más”.



Una de estas ofensas que colmó la calma del Gobierno nacional tiene que ver con la entrevista concedida por Carlos Alonso Lucio a un medio de comunicación fue el detonante para suspender este empalme, luego de “formular graves señalamientos contra el señor presidente de la república”.

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“Se han dado declaraciones recientes de los miembros del comité de empalme de forma intencional para impedir su proceso. Se han realizado acusaciones ofensivas contra el presidente y su equipo de gobierno, según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretenden extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas”, cuestionó.



Incluso, anunció que el Gobierno radicó una denuncia penal contra Lucio por estas declaraciones, en donde dijo que el presidente Gustavo Petro debería ser judicializado.



A esto se suma, según Ávila, a que desde el gobierno electo se siga presentando este empalme como de “anticorrupción”, las cuales emiten un juicio de valor y una acusación de responsabilidad en contra del gobierno saliente.



“El empalme no es una investigación penal, el empalme no es un juicio. No aceptamos empalmes con apellidos, ni anticorrupción ni anti nada. Es un empalme institucional”, agregó.



Frente a lo que se viene, Ávila aseguró que este empalme quedará suspendido hasta que no existan garantías de respeto recíproco y el cese de expresiones que afectan el proceso entre los dos equipos. Además, le pidió una reunión al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para tener claridad de los actos cometidos y definir el nuevo camino en esta transición.

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