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Abelardo de la Espriella ordenó suspender el proceso de empalme con el Gobierno Petro
A través de X, el presidente electo informó que ordenó detener el proceso de empalme con el Gobierno saliente y anunció que durante la mañana explicará las razones de la decisión y las medidas que adoptará.
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dsifontes
Petro y De La Espriella
La opinión
La Opinión
Martes, 7 de Julio de 2026

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que ordenó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, suspender "de manera inmediata" el proceso de empalme con el Gobierno saliente.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario electo aseguró que tomó la decisión al considerar que no puede "legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", en referencia a la administración que culmina su mandato.

Puede leer: Cúcuta abrirá los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno (...) Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos", escribió.

De la Espriella también informó que durante la mañana se dirigirá al país a través de sus redes sociales para explicar las razones de la suspensión del empalme y anunciar las medidas que, según indicó, adoptará de manera inmediata.

Hasta el momento, el Gobierno saliente no se ha pronunciado sobre el anuncio del presidente electo.

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