Sin ir a las calles, Petro y Cepeda ya arrancaron la desobediencia civil

No han pasado tres semanas luego de la segunda vuelta presidencial cuando se definió, en las urnas, que el nuevo mandatario de Colombia era Abelardo de la Espriella, y la confrontación con la que será la oposición que liderarán Gustavo Petro e Iván Cepeda, antes que parar sigue aumentando y no cederá.

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Si bien en un principio ambos dirigentes reconocieron el triunfo de de la Espriella, el paso de los días les fue llevando a construir una estrategia de oposición de largo plazo, la desobediencia civil, que arrancó de inmediato, saliendo a las calles y calentando los ánimos en las redes sociales.



Cepeda primero lo hizo en una manifestación, similar a las de campaña, en Cali, en donde llamó nuevamente a la desobediencia civil, tal y como lo advirtió cuando dos días de la segunda vuelta aceptó la derrota, pero se declaró en esa protesta para los cuatro años de mandato con el objetivo de luchar para que sigan logros alcanzados por el gobierno del cambio para las clases sociales.



Luego el discurso lo retomó el presidente Petro, quien insistió en la desobediencia civil, invitando a sus seguidores a la calle a protestar pero no a generar desmanes sobre la base de defender los derechos que en su gobierno se le devolvió a los colombianos.

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Sumado a eso estuvo la denuncia que interpuso el exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien presentó una denuncia contra Abelardo de la Espriella, pidiendo al Consejo de Estado que anule su elección, porque es ciudadano estadounidense y eso viola la constitución, a la vez que reclama la convocatoria a nuevas elecciones.



De la Espriella, salió en su defensa, al señalar en una de sus alocuciones, al asegurar que “algunos loquitos hablan de desobediencia civil que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Aquí no habrá privilegios contra los violentos”.

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Este lunes tras conocerse que el general en retiro Jorge Mora es su ministro designado de la Defensa, quien también de inmediato cuestionó la estrategia de los jefes de la oposición de ir a la desobediencia civil.



“Eso es un error porque eso no le trae nada bueno al país; recordemos lo que pasó en el 2021. Y yo solo le pido al senador Cepeda que recapacite, que el país está entrando en una nueva era; vamos entre todos a construir la patria milagro, pero lo primero que tenemos que hacer es llevar a Colombia a que se respete el principio de autoridad, a que se respete la ley, a que se respete la Constitución”, advirtió.



En declaraciones a Semana, el ministro designado sostuvo que “de manera que eso que él está haciendo (Iván Cepeda), lo está haciendo para hacerle daño al país; así no se construye país y así no se toman decisiones y es un propósito macabro y es una intención que él está queriendo incendiar el país y no lo va a hacer. Y si acaso pretende hacerlo, ya la Fuerza Pública, ya los colombianos, ya nosotros sabemos cómo afrontar eso. Ya no es el país de hace tres, cuatro años atrás, cuando destruyeron a Colombia. Ya los colombianos sabemos cómo podemos afrontar esto; ya la Fuerza Pública no lo va a permitir por ningún motivo”.

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