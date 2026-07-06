Así va el empalme entre Benedetti y Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior

Ya inició de fondo el empalme entre los funcionarios del gobierno saliente y el entrante con los ministros designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Infórmese: Tribunal de Bogotá recibió 622 tutelas tras las elecciones presidenciales

Este lunes comenzó el primer encuentro del empalme entre las carteras del gobierno, luego de los encuentros en la Casa de Nariño entre el ministro en funciones presidenciales, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.



El primer turno se dio este lunes en el ministerio del interior, entre Armando Benedetti y su reemplazo en esa cartera, Rodrigo Lara. Cabe resaltar que Lara fue el primer ministro que anunció De la Espriella previo a su llegada a la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto.

Lea: Primer encuentro de empalme entre gobiernos dejó momentos de tensión

La misión del nuevo jefe de la cartera política es conformar una bancada en el Congreso de la República, cuya finalidad es la de lograr la aprobación de las reformas que el nuevo gobierno presente, esto bajo el marco de que la oposición del Pacto Histórico es mayoría.



Precisamente, esta falta de consensos fue uno de los principales problemas que tuvo el presidente Petro en su gobierno, la cual generó más enfrentamientos que reformas aprobadas.

Le puede interesar: Indicadores de Jeremías | Avanza la investigación sobre la muerte de Cristian Herrera

Sobre las primeras imágenes que se conocen del encuentro de este empalme muestran una reunión en buenos términos entre Benedetti y Lara, en la sede del Ministerio del Interior, a la espera de conocer algunas conclusiones finalizadas el encuentro.



En los próximos días se llevará a cabo nuevos encuentros entre los ministros designados de cada una de las carteras, para conocer a fondo los movimientos administrativos y financieros de cada una de las instituciones estatales, esto en medio de críticas por parte del gobierno entrante frente a la contratación exprés, antes del 7 de agosto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion